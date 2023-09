Apple aide les développeurs à porter les jeux consoles de l'iPhone 15 Pro sur iPad et Mac

Nous savions que plusieurs grands jeux comme Resident Evil Village allaient arriver sur iPhone 15 Pro grâce à la puce A17 Pro d’ici la fin de l’année, mais Apple n’avait pas évoqué le cas de l’iPad et du Mac, pourtant parfois plus puissants. Et bien grâce à une interview chez IGN, nous apprenons que les développeurs travaillent avec Apple pour apporter les jeux de console de l'iPhone 15 Pro sur l'iPad et le Mac.

Après l’iPhone, l’iPad et le Mac

Dans une nouvelle interview, Jeremy Sandmel, directeur principal des logiciels GPU d'Apple, et Tim Millet, vice-président de l'architecture de plate-forme, ont discuté des capacités de jeu plus avancées de l'iPhone 15 Pro. Lors de l'annonce des modèles d'iPhone 15 Pro, Apple a rappelé que la puce A17 Pro dispose d'un tout nouveau GPU à six cœurs avec du ray-tracing matériel, permettant de jouer à des jeux de console comme Resident Evil Village et Assassin's Creed: Mirage sur l'iPhone.

Lorsqu'on lui a demandé si ces nouveaux jeux seront compatibles avec les iPad et les Mac Apple Silicon (M1 et M2), Millet a déclaré que "les développeurs vont travailler avec nous pour le faire". Sandmel a ajouté :

...l'une des choses qui a fondamentalement permis cela est cette unification de l'architecture d'Apple Silicon et de l'iPhone Silicon et de l'iPad Silicon. Et vous pouvez donc voir qu'ils sont en mesure de faire exactement ce que vous venez de suggérer, c'est-à-dire apporter un jeu sur iPhone et Mac qui est le même jeu. C'est le même rendu, c'est la même qualité de rendu et c'est le même jeu qu'ils avaient sur un PC de jeu et une console. Nous regardons donc vraiment ces nombreuses générations d'architecture SoC à travers le téléphone, à travers l'iPad, à travers maintenant, Apple Silicon Macs. Et nous verrions cela comme faisant partie d'une grande plate-forme unifiée, une plate-forme graphique et de jeu en particulier.

Étant donné que ces jeux sur console sont prétendument rendus possibles par les progrès matériels de l'A17 Pro, la première puce d'Apple fabriquée avec le processus de 3 nanomètres de TSMC (et aux API comme Metal 3), il semble possible qu'Apple fait allusion aux iPads et Mac de nouvelle génération avec puces M3, malgré le fait que Capcom a annoncé RE Village et RE 4 sur iPad et Mac M1 et supérieur.

Resident Evil Village, Resident Evil 4, Assassin’s Creed Mirage, … tous arrivent sur iPhone 15 Pro ! #AppleEvent #iphone15 pic.twitter.com/PaDOimJjuA — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) September 14, 2023

La prise en charge DisplayPort est intégrée au port USB-C de tous les modèles d'iPhone 15, ce qui signifie que les appareils peuvent sortir de la vidéo jusqu'à 4K/60 Hz nativement sur un écran externe ou un téléviseur équipé de DisplayPort avec un câble USB-C adéquat. Sur les iPhones précédents dotés d'un port Lightning, la mise en miroir vidéo est limitée à 1080p avec les adaptateurs Lightning vers HDMI ou Lightning vers VGA d'Apple.

Vous vous demandez alors si les propriétaires d'iPhone 15 Pro pourront jouer à Resident Evil 4 Remake sur un écran externe. La réponse du responsable d’Apple est sans équivoque :

Comme vous le savez probablement, il y a la résolution de l'écran, puis la résolution du jeu, puis les fréquences d'images, le rendu du jeu. Avec des technologies comme la mise à l'échelle de MetalFX, nous pouvons en quelque sorte séparer ces deux choses. Le jeu peut fonctionner à des fréquences d'images très élevées, obtenir des résultats de très bonne qualité, puis mettre à l'échelle quelle que soit la résolution de l'écran, qu'il s'agisse de l'écran de l'iPhone, qu'il s'agisse d'un écran externe. Alors oui, l'iPhone peut se connecter à ces écrans 4K, et il peut les conduire à l'extérieur en faisant tout ce que vous faites au téléphone, y compris jouer avec ces autres écrans. La résolution et la fréquence d'images vont fortement dépendre de ce que fait réellement le jeu.

Contrairement à l’iPad et Stage Manager, l’iPhone n'offre pas encore de mode d'affichage étendu dédié, mais il est possible de mettre en miroir un iPhone sur un écran externe via une connexion filaire, ainsi qu'avec AirPlay. Bref, l’iPhone 15 Pro est une véritable console !