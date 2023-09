La meilleure expérience gaming mobile sera sur l'iPhone 15 Pro a assuré Apple

Si vous avez vu l'Apple Event hier soir, vous avez probablement remarqué un détail très intéressant : Apple a beaucoup parlé des jeux avec les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Cette stratégie n'est pas vraiment surprenante pour deux raisons : c'est un argument commercial très important en 2023 et c'est aussi en raison de l'intégration de la puce A17 Pro, un monstre de puissance qui va vous offrir des expériences gaming comme vous n'en avez jamais vu sur un smartphone !

L'iPhone 15 Pro, le smartphone parfait pour les amateurs de gaming ?

Lors de son Apple Event du 12 septembre, Apple a énormément parlé des performances des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max qui vont littéralement tout changer pour les jeux. Selon la firme de Cupertino, ces nouveaux iPhone promettent une expérience de jeu inégalée jusqu'à aujourd'hui sur le marché des smartphones.



L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max intègrent le nouveau processeur A17 Pro d'Apple, que l'entreprise vante comme étant le plus performant jamais vu sur un smartphone. Premier de son genre à être produit avec une technologie de 3 nm, le A17 Pro ne fait pas dans la demi-mesure. Apple a effectué la refonte la plus spectaculaire de son histoire en matière de GPU. Non seulement il réalise une amélioration de performance de 20%, mais son design, composé de six cœurs, optimise tant la performance que la consommation énergétique.

Sribalan Santhanam, responsable du groupe Silicon Engineering chez Apple, a déclaré que le GPU repensé de l'A17 Pro, grâce à son architecture de shader innovante, ouvre de nouvelles perspectives pour l'iPhone.

Nous avons mis un accent prononcé sur la montée en puissance, la gestion de l'énergie, la capacité à gérer des applications de haut niveau et l'introduction de fonctions de rendu inédites.

Comme l'a expliqué Apple, le GPU intègre une fonction d'ombrage de maillage associée à une mise en forme de sommet et un traitement primitif unique. Ces avancées permettent des détails de jeu d'une richesse inédite tout en préservant la batterie.



Apple a introduit également la fonction de traçage de rayons matériel sur l'iPhone, une technologie auparavant associée aux PC gaming haut de gamme. Ce traçage assure un rendu graphique optimal pour les ombres, les liquides, les lumières et divers effets environnementaux.

Les performances, c'est bien. Mais où sont les jeux ?

Lors de son événement, Apple a présenté plusieurs jeux AAA, il y a eu des extraits de Resident Evil Village, Death Stranding ou encore Resident Evil 4. Ces trois titres seront tous disponibles sur l'App Store avant l'année prochaine, les éditeurs se sont engagés auprès d'Apple à ce sujet.



Un dernier "gros jeu" également disponible bientôt, il s'agit d'Assassin's Creed Mirage, il a été annoncé par Apple comme étant programmé pour une sortie sur l'App Store au cours de l'année prochaine. Aucune date ni trimestre indicatif n'a été communiqué par Apple.