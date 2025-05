Apple Maps enrichit l'expérience avec les avis du Guide Michelin

Après la F1 hier, Apple Plans intègre désormais des avis de sources fiables telles que le Guide Michelin pour aider les utilisateurs à découvrir des restaurants, hôtels et autres destinations de premier plan.

Le Guide MICHELIN dans Plans

Les utilisateurs peuvent filtrer les restaurants étoilés Michelin, Étoile Verte et Bib Gourmand, ainsi que les hôtels Michelin Clef, avec des options de recherche actuellement disponibles aux USA, bientôt en France. Ces filtres sont accessibles directement dans l'application Plans. En attendant, vous pouvez tout de même trouver les restaurants distingués par le Guide en tapant Guide Michelin dans la recherche de Plans.

David Dorn, directeur senior des produits logiciels et services Internet chez Apple, a déclaré :

Le Guide MICHELIN, The Infatuation et Golf Digest sont des experts de premier plan dans leurs secteurs, auxquels les consommateurs font confiance pour trouver les meilleurs restaurants, hôtels et parcours de golf. Nous sommes ravis de proposer leurs précieux avis et distinctions à nos utilisateurs dans Apple Maps. Ces nouvelles intégrations font de Maps une ressource encore plus utile et fluide pour permettre aux utilisateurs de découvrir de nouveaux endroits exceptionnels, que ce soit dans leur ville d'origine ou lors d'un voyage dans un nouvel endroit.

Gwendal Poullennec, directeur international du Guide MICHELIN, a ajouté :

Nous sommes heureux d'apporter l'expertise du Guide MICHELIN à Apple Maps. L'intégration des évaluations, des avis d'experts et des services de réservation du Guide MICHELIN dans Apple Maps améliorera considérablement l'accès mondial à des expériences gastronomiques et hôtelières exceptionnelles. En intégrant les distinctions des restaurants et hôtels du Guide MICHELIN dans l'application Apple Maps, nous offrons aux voyageurs et aux amateurs de gastronomie un accès facile et pratique aux recommandations et avis soigneusement sélectionnés par MICHELIN pour leur prochaine expérience mémorable.

D'autres sources de qualité

D'autres sources expertes, notamment The Infatuation et Golf Digest, contribueront bientôt avec des classements et des avis supplémentaires. Les fiches de lieux dans Plans afficheront des distinctions, des descriptions et des images provenant de ces sources. Pour certains hôtels, les utilisateurs pourront réserver directement via l'application, avec des fonctionnalités à venir pour les réservations de restaurants via Michelin et la planification de départs de golf via Supreme Golf.



Apple introduit également des guides réalisés par le Guide Michelin, The Infatuation et Golf Digest, enrichissant les résultats de recherche pour divers lieux.



Rappelons que l'application du Guide Michelin est disponible sur App Store, complètement refondue en 2020.

Télécharger l'app gratuite Le Guide MICHELIN