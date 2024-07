Apple Intelligence : notez votre expérience et gagnez des points

Apple vient d'introduire dans les dernières betas de macOS 15.1 et iOS 18.1 une nouvelle fonctionnalité baptisée "Notez vos Expériences" au sein de son app Evaluation. Celle-ci permet aux utilisateurs de noter le contenu généré par Apple Intelligence à travers différentes apps, dans le but d'affiner et d'entraîner les modèles génératifs d'Apple.

Un système de notation pour améliorer l'IA d'Apple

Concrètement, les utilisateurs sont invités à donner leur avis en likant ou dislikant le contenu récemment généré. Si l'expérience n'était pas satisfaisante, il est possible de fournir plus de détails à Apple en cochant des cases avec des retours prédéfinis (difficile à comprendre, détails clés manquants, stéréotypes, trop suggestif, vulgaire, etc) et en ajoutant des commentaires écrits pour apporter du contexte. Apple précise :

Aidez à améliorer les produits et services d'Apple ! Des contenus tels que vos e-mails de l'application Mail et vos messages de l'application Messages vous seront affichés, ainsi que des contenus générés à partir de ceux-ci pour les fonctionnalités d'Apple Intelligence. Ces données restent toujours sur votre appareil, sauf si vous choisissez de les soumettre à Apple après avoir évalué votre expérience.

Des points pour motiver les retours

Apple a même intégré un système de points permettant aux utilisateurs de gagner des niveaux en fournissant des retours, même si l'on ne sait pas encore à quoi ces points pourront servir. Cette nouvelle fonctionnalité est pour l'instant uniquement disponible dans les versions bêtas des OS d'Apple, qui intègrent une première mouture d'Apple Intelligence. D'autres fonctionnalités de l'IA made in Cupertino arriveront évidemment plus tard.



Pour rappel, Apple Intelligence n'est pas disponible pour les utilisateurs au sein de l'Union Européenne. Il est donc fort probable que les nouveautés subissent des changements importants d'ici la sortie en Europe. Apple montre sa volonté d'avancer pas à pas et d'écouter les retours des utilisateurs avant de rendre Intelligence public et accessible à tous.