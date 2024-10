Spotify enrichit l'expérience podcast avec les commentaires

Spotify, le géant du streaming musical, franchit une nouvelle étape dans sa stratégie podcast en introduisant une fonctionnalité de commentaires. Cette nouveauté, longtemps attendue par les créateurs et les auditeurs, promet de transformer l'expérience d'écoute en une interaction plus dynamique et engageante.

Spotify devient un petit réseau social

Jusqu'à présent, les auditeurs de Spotify devaient se tourner vers les réseaux sociaux ou d'autres plateformes externes pour interagir avec leurs podcasts préférés. Avec cette nouvelle fonctionnalité, ils pourront désormais commenter directement sur la page de l'épisode, créant ainsi une communauté autour de chaque podcast.

Maya Prohovnik, VP Product chez Spotify, souligne l'importance de cette fonctionnalité :

Nous voulons offrir aux créateurs plus de moyens de construire des communautés, ce qui pourrait à son tour conduire à une meilleure rétention de notre base d'auditeurs et à une consommation accrue de podcasts.

Au fond, Spotify mise sur son atout majeur : sa capacité à créer des communautés. Déjà incontournable dans le streaming musical, l'application verte vise à reproduire ce succès dans l'univers des podcasts. En introduisant les commentaires, Spotify ne fait pas que suivre une tendance ; elle adapte sa formule gagnante à un nouveau médium. L'objectif est clair : transformer l'écoute passive en engagement actif, faisant des podcasts un espace de dialogue tout aussi dynamique que celui de la musique.

Un déploiement progressif et contrôlé

Le lancement de cette fonctionnalité se fera de manière progressive. Elle sera d'abord disponible cette semaine pour les podcasts ayant choisi d'activer les commentaires, puis s'étendra à tous les utilisateurs de Spotify au cours du mois prochain.



Les visuels diffusés par Spotify, exclusivement basés sur des iPhones, laissent penser que les commentaires seront initialement lancés sur iOS. Curieusement, l'entreprise suédoise a choisi d'illustrer sa nouvelle fonctionnalité avec l'ancien design de l'iPhone 13. Ce détail pourrait être interprété comme une subtile pique envers Apple, rappelant les tensions persistantes entre les deux géants de la tech.

Les créateurs auront un contrôle total sur les commentaires, pouvant les activer ou les désactiver par épisode et approuver individuellement chaque commentaire avant qu'il ne soit publié. Ils pourront également interagir avec leur audience en aimant et en répondant aux commentaires, à la manière de YouTube.

Un pas de plus vers la vidéo et la monétisation

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie plus large de Spotify visant à concurrencer YouTube dans le domaine des podcasts vidéo. Avec plus de 250 000 podcasts vidéo déjà disponibles sur la plateforme, Spotify cherche à créer un écosystème complet pour les créateurs et leur audience.

Bien qu'il n'y ait pas encore d'élément de monétisation directe lié aux commentaires, Prohovnik laisse entendre que Spotify travaille sur des moyens d'identifier les "super fans" d'une émission à travers les commentaires, ouvrant potentiellement la voie à de futures options de monétisation. Apple Podcasts dispose déjà d'une fonctionnalité similaire permettant de s'abonner à certains podcasts pour éviter la publicité par exemple. Les podcasts — comme les livres audio — sont un moyen pour le suédois de dégager des revenus autrement que par la musique, et de se différencier de ses concurrents.

