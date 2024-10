Apple favoriserait les podcasts avec souscription sur son service

Nouveau problème en perspective pour Apple. Selon Semafor, l'entreprise de Tim Cook favorise les podcasts de son onglet "Parcourir" qui participent à son programme d'abonnement. Si c'est confirmé, ce serait un nouvel argument pour le ministère de la justice américaine qui la poursuit pour comportement monopolistique à plusieurs niveaux. Tout comme l'Europe.

Le secret des mises en avant dans Podcasts

Comme pour l'App Store, ceux qui souhaitent être mis en avant dans l'application Podcasts doivent en faire la demande. Ensuite, c'est au bon vouloir d'Apple, bien qu'on sache de source interne que certaines applications sont favorisées et se retrouvent souvent sous les projecteurs.

Pour figurer en haut de l'onglet "Parcourir" d'Apple Podcasts, il y aurait aussi quelques paramètres secrets à connaître. Selon le rapport du jour, la semaine dernière, cinq des sept premières émissions du carrousel de Podcasts participaient au programme "Apple Podcasts Subscriptions".



Apple a lancé les abonnements aux podcasts en 2021, permettant aux créateurs d'offrir un contenu premium à leur public, tel que des épisodes exclusifs, en échange d'un abonnement. En contrepartie, Apple prélève jusqu'à 30 % des recettes générées par ces abonnements. C'est donc très intéressant pour la firme qui gonfle toujours un peu plus ses comptes bancaires.



Un responsable d'un podcast indépendant a déclaré à Semafor qu'Apple lui avait explicitement dit que l'abonnement à un podcast augmenterait ses chances d'être promu dans le carrousel, tandis qu'un autre a fait remarquer qu'il valait la peine de participer à Apple Podcasts Subscriptions simplement pour les avantages liés au placement dans l'application. De plus, un ingénieur de la firme a confirmé que l'application Apple Podcasts est désormais conçue pour offrir davantage de fonctionnalités aux émissions qui participent au programme d'abonnement, plusieurs emplacements clés étant réservés à cet effet.



En clair, Apple pousse pour avoir du contenu payant partout, la firme ne gagnant rien sur les apps et services gratuits et / ou financés par la publicité. Une information qui ne devrait pas passer inaperçue du coté de Spotify, concurrent et en bataille judiciaire contre Apple depuis des années. La société suédoise a d'ailleurs réussi à faire plier Apple en Europe, du moins en partie avec la DMA.

