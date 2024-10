Figma suspend son service d'IA qui s'inspire trop d'Apple

Figma, le célèbre logiciel de conception d'interface utilisé par de nombreux designers, se retrouve au cœur d'une polémique concernant sa nouvelle fonctionnalité d'IA générative "Make Design".



Cette controverse soulève des questions sur l'éthique et l'originalité dans le domaine du design assisté par l'IA, tout en mettant en lumière les défis auxquels font face les entreprises tech dans leur course à l'innovation.

Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Figma est un outil de conception d'interface utilisateur (UI) et d'expérience utilisateur (UX) basé sur le cloud. Il permet aux designers de créer, collaborer et prototyper des interfaces pour des applications web et mobiles. Sa popularité a explosé ces dernières années, au point qu'Adobe a tenté de l'acquérir pour 20 milliards de dollars en 2022, avant que l'opération ne soit bloquée par les autorités de la concurrence.

L'app d'Apple à gauche, les "suggestions" de Figma à droite

Récemment, lors de sa conférence Config, Figma a lancé une nouvelle fonctionnalité d'IA nommée "Make Design". Cette fonction est censée aider les designers à générer rapidement des ébauches d'interfaces à partir de descriptions textuelles, promettant ainsi d'accélérer le processus de conception et de stimuler la créativité.

Cependant, cette fonctionnalité a rapidement été critiquée lorsqu'Andy Allen, fondateur de NotBoring Software, a découvert que l'IA semblait reproduire systématiquement le design de l'application Météo d'Apple. Allen a partagé ses découvertes sur X (ex Twitter), montrant que des requêtes pour "une app météo pas ennuyeuse" généraient des interfaces quasiment identiques à celle d'Apple.

Figma AI looks rather heavily trained on existing apps. This is a "weather app" using the new Make Designs feature and the results are basically Apple's Weather app (left). Tried three times, same results. https://t.co/Ij20OpPCer pic.twitter.com/psFTV6daVD

Dylan Field, PDG de Figma, a rapidement réagi à cette controverse. Il a expliqué la situation dans une série de tweets :

Field a également précisé que l'IA de Figma n'avait pas été entraînée sur du contenu créé par les utilisateurs de Figma ou sur des designs d'applications existantes, contrairement à ce que certains critiques suggéraient. Il a admis que le problème venait des systèmes de design sous-jacents créés pour l'IA, et a pris la responsabilité de ne pas avoir insisté sur un processus de contrôle qualité plus rigoureux.



(4) I have asked our team to temporarily disable the Make Design feature until we are confident we can stand behind its output. The feature will be disabled when our US based team wakes up in a few hours, and we will re-enable it when we have completed a full QA pass on the…