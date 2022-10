L'app Assistance Apple adopte un nouveau service de réservation de réparation

Cette nuit, Apple a modifié en profondeur son application iOS dédiée à l'assistance sur ses produits. De nouvelles fonctionnalités débarquent, le système de réservation a été repensé et un nouveau design est de la partie. Cette mise à jour est en cours de déploiement et devrait bientôt être disponible au téléchargement (si ce n'est pas déjà le cas).

Même si ce n'est pas une application qu'on utilise au quotidien, Assistance Apple peut s'avérer très pratique dans les situations compliquées où vous rencontrez des difficultés avec vos produits Apple. Depuis quelques heures, la firme de Cupertino propose une mise à jour majeure de son application dédiée à l'assistance, les utilisateurs retrouvent plusieurs changements qui sont censés perfectionner l'expérience SAV.



Le système de réservation a été revu, Apple offre une organisation améliorée avec un tri et un filtrage évolué, vous pourrez obtenir un accès plus rapide aux appareils qui sont associés à votre Apple ID.

Dès l'ouverture de l'application, l'utilisateur entrera tout de suite au cœur de l'assistance avec la rubrique "Dites-nous ce qui se passe", vous pourrez immédiatement expliquer le problème que vous rencontrez et être redirigé vers le processus d'assistance approprié à votre situation.

Apple vous mettra en avant des "articles recommandés" en fonction de votre demande, ce seront des articles en lien avec de nouvelles fonctionnalités sur les produits Apple ou bien des articles simples comme la réinitialisation d'un mot de passe ou la vérification en temps réel d'une couverture AppleCare.



Voici les notes complètes de la mise à jour :

- Il est plus facile que jamais d'accéder aux outils d'assistance et d'obtenir de l'aide avec tous vos produits Apple

- La réservation d'une réservation a un aspect frais, y compris des capacités de tri et de filtrage améliorées

- Améliorations des performances et corrections de bugs (édité)