L'app Assistance Apple propose désormais une estimation de prix pour les réparations

L'application Assistance Apple est sans aucun doute le meilleur endroit pour trouver de l'aide quand vous rencontrez un problème matériel avec un produit Apple. Le géant californien ne cesse de faire évoluer son application, la dernière idée en date consiste à intégrer un calcul automatique du coût d'une réparation.

Connaître le prix avant de prendre un rendez-vous, c'est maintenant possible

L'Assistance Apple sur iOS et iPadOS vient de recevoir une nouvelle mise à jour qui est disponible sur l'App Store, la version 4.5 de l’app comprend des fonctionnalités très attendues.

Le plus gros changement qui a été ajouté, c'est un calcul automatique du coût que pourrait vous valoir une prestation de réparation dans un Apple Store.



L’application est désormais capable de vous faire une estimation du prix total si vous confiez votre iPhone pour une réparation d'écran, un bouton cassé sur le côté de votre iPad, une touche endommagée sur votre MacBook...

Apple affirme avoir inclus les interventions les plus populaires !

Image 9to5mac

Cette nouveauté a deux avantages.

Dans un premier temps, vous aurez un accès immédiat au tarif qui est proposé si vous souhaitez aller plus loin.

Apple vous offrira également des solutions comme prendre un rendez-vous dans l'une de ses boutiques à proximité de votre position actuelle ou un envoi par colis vers un centre de réparation.



Le second avantage se trouve du côté d'Apple, cela va considérablement réduire les demandes d'informations par téléphone et en boutique. Avec cette nouveauté, Apple rend ses clients autonomes et en capacité d'accéder aux informations par eux même.

Comment accéder au calcul automatique du coût de la réparation ?

Dans un premier temps, il va falloir installer la version 4.5 de l'application Assistance Apple.

Dès que vous ouvrez l'app vous aurez directement sur l'accueil "Réparations et dommages physiques", c'est à vous de choisir le motif de l'incident que vous rencontrez.

Une fois sélectionnée, l'application vous posera plusieurs questions et terminera par une estimation de prix et des solutions pour se rapprocher d'Apple.

D'autres nouveautés ?

La version 4.5 de l'app Assistance Apple offre également d'autres nouveautés. Il est maintenant possible d'écrire avec vos propres mots le problème que vous rencontrez, une intelligence artificielle intégrée va s'occuper de détecter les mots et vous redirigez vers la prestation que vous cherchez.



Les utilisateurs en Ukraine ont désormais une application entièrement traduite et prête à répondre à leurs demandes d'assistance. Apple mentionne aussi diverses améliorations des performances et correctifs pour rendre l'application plus agréable à utiliser.

Télécharger l'app gratuite Assistance Apple