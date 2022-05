Costco vend désormais des abonnements Apple TV+, Apple Arcade... Aux États-Unis !

⏰ Il y a 7 heures

Julien Russo

Réagir



Le géant de la distribution en libre-service aux États-Unis vient de créer un accord exceptionnel pour vendre des services Apple. Depuis hier, les Américains peuvent souscrire à 3 abonnements : Apple Arcade, Apple TV+ et Apple News+ avec un tarif avantageux sur une année complète.

Costco s'associe avec Apple

Pour la première fois de son histoire, l'entreprise américaine Costco propose des services Apple en souscription sur son site internet. Sans surprise, les prix ont été négociés afin de motiver les clients à souscrire depuis le site de Costco au lieu de le faire directement auprès d'Apple.

3 services sont mis à disposition pour le moment, on retrouve :

Apple TV+ : 44,99 dollars pour une année complète (soit 14,89 dollars d'économie)

(soit 14,89 dollars d'économie) Apple Arcade : 44,99 dollars pour une année complète (soit 14,89 dollars d'économie)

(soit 14,89 dollars d'économie) Apple News+ : 89,99 dollars pour une année complète (soit 29,89 dollars d'économie)

L'avantage se trouve essentiellement sur Apple News+, car la firme de Cupertino ne propose pas d'abonnement annuel depuis la création du service, chose qui était pourtant très demandée par les clients qui souhaitaient obtenir une remise en passant par un paiement pour une année complète.



Costco USA attire l'attention de ses clients directement sur sa page d'accueil, l'entreprise affiche un MacBook Pro avec Ted Lasso, un iPad avec des articles Apple News+ ainsi qu'un iPhone 13 Pro Max avec un jeu Apple Arcade.

Un message informe les consommateurs : "Maintenant chez Costco. Apple TV+ , Apple News + et Apple Arcade . Obtenez des abonnements de 1 an à des valeurs incroyables."



Pour le moment, c'est silence radio chez Costco France, le partenariat ne semble concerner que les États-Unis. L'entreprise qui est arrivée chez nous en juin 2017 possède deux grands entrepôts à Villebon-sur-Yvette en Essonne et un autre à Pontault-Combault.



Source

Télécharger l'app gratuite Costco