Apple retire l'app The OG, une expérience Instagram sans publicité

Les utilisateurs du réseau social Instagram envient souvent ceux de Twitter ou de Reddit pour leurs applications alternatives comme Tweetbot ou Apollo. En effet, il n'y a jamais eu de bonnes applications pour Instagram, hormis le service officiel. C'est là qu'est arrivé The OG, offrant une expérience de premier plan, sans la moindre publicité. Mieux, elle permettait de personnaliser Instagram. J'emploie l'imparfait car Apple est passé par là, supprimant The OG moins de 24 heures après sa publication.

Apple explique pourquoi elle a supprimé The OG

Apple a donc retiré OG App de l'App Store, et a rapidement expliqué son geste. La décision n'a pas été difficile, car l'app OG utilisait l'API privée d'Instagram, quelque chose qui n'est pas autorisée par les conditions de service de Meta.



Apple a déclaré avoir découvert qu'OG App utilisait le service d'Instagram d'une manière non autorisée, ce qui constitue une violation des directives d'examen de l'App Store ainsi que des conditions d'utilisation d'Instagram. Apple a également souligné que cela aurait pu exposer les comptes des utilisateurs d'Instagram à des failles de confidentialité et de sécurité.



Apple a spécifiquement attiré notre attention sur la directive 5.2.2 du règlement de l'App Store, qui stipule ce qui suit :

Assurez-vous que votre app n'inclut que du contenu que vous avez créé ou dont vous avez la licence d'utilisation. Votre application peut être retirée si vous avez dépassé les limites et utilisé du contenu sans autorisation.



Si votre application utilise, accède, monétise l'accès ou affiche du contenu provenant d'un service tiers, assurez-vous que les conditions d'utilisation de ce service vous y autorisent expressément. L'autorisation doit être fournie sur demande.

Meta a également dénoncé publiquement l'application OG, en déclarant à nouveau que l'application viole ses "politiques" et qu'elle "prendra toutes les mesures d'application appropriées".



L'application OG a donc été retirée de l'App Store et n'est plus disponible au téléchargement. Si vous l'aviez déjà téléchargé, elle cessera également de fonctionner car Meta a coupé l'accès à son API pour cette application.

Une app pourtant prometteuse

C'est bien dommage car The OG proposait une belle expérience, notamment en supprimant les publicités et toutes les publications recommandées par le service, afin que vous puissiez voir uniquement les photos et les vidéos de vos amis. Vous pouviez également choisir d'éliminer d'autres parties de l'application officielle comme la page d'exploration - pour réduire les distractions.



Mieux, The OG permettait de désactiver les mises à jour du flux pendant 24 heures, afin de ne pas être noyé par les nouveaux contenus.



Sans oublier que The OG était compatible iPad, ce qu'Insta se refuse à faire depuis dix ans...



Notez qu'il reste un espoir, puisque les développeurs vont tout faire pour revenir sur le store (et que la version Android est toujours disponible) :