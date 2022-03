Tweetbot 7.1 : arrivée des notifications en arrière-plan

Si vous êtes à la recherche d'un client pour le réseau social Twitter, autre que l'officiel, l'une des meilleures alternatives (si ce n'est la meilleure) n'est autre que Tweetbot (v7.1, 29 Mo, iOS 14.5). Complet, avec un design efficace et possédant bien plus d'options que la plupart de ses concurrents, ce dernier s'améliore d'année en année.

Et depuis quelques heures, une nouvelle mise à jour est disponible en téléchargement sur l'App Store, amenant notamment les notifications en arrière-plan.

Tweetbot 7.1 for iOS is now available! Featuring Background Notifications with new Follow, Quote and User Notification options.https://t.co/BXgX5k9z8R pic.twitter.com/2Ku5HkJpLL