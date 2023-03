Widgetsmith célèbre 100 millions de téléchargements avec des dégradés d'arrière-plan

Arrivée en septembre 2020 avec iOS 14, Widgesmith a contribué à donner un coup de fouet à la personnalisation de l'écran d'accueil des clients Apple.



Avec une grande variété d'options, l'application permet à chacun de construire une interface qui lui ressemble à l'aide de différents widgets personnalisables, l'écran d'accueil avec les icônes, puis l'écran verrouillé sur iOS 16. Deux ans et demi plus tard, l'app vient de franchir un cap : 100 millions de téléchargements.

Widgetsmith passe la barre des 100 millions



L'application a donc récemment franchi une étape importante avec 100 millions de téléchargements. Le développeur David Smith en a dit plus sur cette étape dans un billet de blog :

Du côté des utilisateurs, je suis très reconnaissant envers ceux qui trouvent Widgetsmith utile. Il y a peu de sentiments aussi gratifiants que de voir quelque chose que l'on a créé enrichir la vie des autres. Dans ce cas, voir Widgetsmith permettre aux gens d'exprimer leur créativité et leur personnalité sur leur iPhone a été remarquable à observer. Chaque fois que je vois un widget Widgetsmith dans le "monde réel", je suis absolument ravi.



Je suis également très reconnaissant à tous mes utilisateurs qui ont partagé Widgetsmith avec leurs amis et leur famille. Je ne suis pas une grande entreprise dotée d'un budget marketing gigantesque, je suis un développeur unique sans budget marketing. La croissance de Widgetsmith est entièrement due au partage de bouche à oreille, ce dont je suis incroyablement reconnaissant.

Pour célébrer cette étape, l'application a été mise à jour hier avec une nouvelle option amusante : les arrière-plans en dégradé. Tous les utilisateurs peuvent profiter des thèmes dorés. Le reste est réservé aux membres premium qui peuvent choisir leurs propres combinaisons de dégradés. Vous pouvez ajuster le nombre de couleurs, l'angle du dégradé et le décalage.



Widgetsmith est conçu pour l'iPhone et l'iPad. Elle peut être téléchargée gratuitement sur l'App Store. Un abonnement permet d'accéder à la totalité des options de widgets, ainsi qu'à certains thèmes.



Les abonnés peuvent utiliser les données relatives à la météo et aux marées, ainsi que les informations sur la qualité de l'air et le pollen dans les widgets. Vous aurez également accès à des filtres photo, des thèmes et des polices de caractères de qualité supérieure.

Il en coûte 1,99 euro par mois ou 21,99 euros par an. Consultez notre tutoriel pour créer un thème complet avec Widgetsmith (icônes + widgets + fonds d'écran).

Pedometer++ passe à la version 5

M. Smith n'a pas chômé non plus avec ses autres applications. La semaine dernière, la populaire application de suivi de la condition physique Pedometer++ est passée à la version 5.0 qui prend notamment en charge le bouton d'action de l'Apple Watch Ultra, ainsi que les activités en direct sur l'écran de verrouillage et l'île dynamique sur la gamme iPhone 14 Pro.

