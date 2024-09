Instagram lance aux US un outil boosté à l'IA qui change l'arrière-plan de vos stories

En 2023, l'intelligence artificielle a bouleversé beaucoup de secteurs, s'il y en a un qui ne sera plus jamais le même, c'est celui de la retouche photo et vidéo. Depuis plusieurs mois, vous pouvez apercevoir un peu partout des logiciels qui proposent de nouvelles fonctionnalités à base d'IA qui permettent de supprimer des personnes sur une photo, de modifier l'environnement autour de soi... Instagram souhaite aussi participer à cette révolution de l'IA, le réseau social lance une nouvelle fonctionnalité très intéressante pour vos stories !

Instagram se met enfin à l'IA

Dès aujourd'hui, l'ensemble des utilisateurs d'Instagram qui vivent aux États-Unis bénéficient d'une nouvelle fonctionnalité très intéressante. Comme vous le savez, Instagram vous propose (avant de poster une storie) d'éditer la photo que vous êtes sur le point de mettre en ligne, vous avez la possibilité d'ajouter un filtre, du texte, un sticker, une animation... Désormais, un nouveau bouton vient s'ajouter : l'édition par intelligence artificielle de l'arrière-plan de la photo.



L'icône se présente avec un bonhomme, un cadre derrière lui et un "+". Quand vous appuyez dessus, la photo supprime complètement l'arrière-plan et laisse le sujet au premier plan. L'utilisateur a après la possibilité de sélectionner l'arrière-plan qui lui convient à travers plusieurs choix, Instagram propose pour l'instant un choix restreint comme des dinosaures, des chiots, un tapis rouge...

Le responsable de Meta pour l'IA générative Ahmad Al-Dahle a déclaré sur Threads que quand vous posterez une storie avec l'arrière-plan modifié par l'IA, vos amis auront un message spécial pour tester eux aussi cette nouveauté :

Appuyez sur le bouton de toile de fond en haut d'une nouvelle histoire pour commencer. Et une fois que vous aurez posté, un autocollant "Essayez-le" apparaîtra lorsque vous partagerez l'image créée, ce qui permettra à vos amis d'utiliser encore plus facilement la toile d'écran pour la première fois.

Ce déploiement aux États-Unis devrait se poursuivre prochainement dans le reste du monde, il est courant qu'Instagram privilégie une approche progressive lors du lancement de nouvelles fonctionnalités. Pour l'instant, aucune date n'a été communiquée et on ne sait pas non plus si Instagram a prévu d'autres nouveautés boostées à l'intelligence artificielle, on espère toutefois que ce sera le cas.

