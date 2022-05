Adobe Photoshop sur iPad facilite la suppression de l'arrière-plan (+ màj Fresco)

⏰ Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir



Adobe a annoncé aujourd'hui de nouvelles fonctionnalités pour Photoshop pour iPad, notamment le remplissage en fonction du contexte, la suppression de l'arrière-plan et la sélection du sujet, autant de fonctions qui continuent à rapprocher l'application iPad de la version de bureau de Photoshop, mais aussi de Pixelmator Pro pour ne citer que lui.

Adobe Photoshop évolue

L'outil "Content-Aware Fill" est conçu pour permettre aux utilisateurs de prendre n'importe quelle sélection et d'utiliser l'IA pour remplir le contenu en fonction de l'image environnante, et c'est un moyen rapide de se débarrasser des éléments gênants à l'arrière-plan d'une photo et de combler le vide laissé.



De son côté, l'outil "Remove Background" est conçu comme une option permettant de supprimer l'arrière-plan d'une image en un seul clic et de manière non destructive, et l'outil "Select Subject Portrait" permet aux utilisateurs de sélectionner les personnes figurant sur une image et d'affiner des détails tels que les mèches de cheveux et les bords des vêtements pour l'extraire de manière "propre". Parmi les autres nouvelles fonctionnalités de Photoshop pour iPad, citons un navigateur de polices et des fonctions de tonalité, de couleur et de contraste automatiques.

Nous avons transposé cette action en une seule touche dans Photoshop sur l'iPad pour rendre votre travail plus rapide et plus précis. Échangez n'importe quel arrière-plan ou placez votre sujet dans une autre image en toute transparence. Il suffit d'ouvrir votre image et de sélectionner "Supprimer l'arrière-plan" sous l'outil lasso, ou sous Actions rapides dans le panneau de propriétés de droite.

Fresco aussi à jour

Parallèlement à la mise à jour de Photoshop pour iPad, Adobe met également à jour son application de dessin et de peinture Fresco en y ajoutant une fonction Liquify pour déformer les images, une baguette magique pour sélectionner une zone colorée et de nouvelles fonctions d'accessibilité.



Adobe Photoshop pour iPad et Adobe Fresco peuvent être téléchargés sur l'App Store. Photoshop pour iPad est disponible au prix de 9,99 euros par mois dans le cadre du plan Photographie d'Adobe, et Fresco est également proposé au prix de 9,99 euros par mois. On commence à regretter le temps des paiements uniques, car à coup de 10€, on arrive très vite à des sommes folles chaque mois.



Qui a déjà testé Photoshop sur iPad ? La première version de Photoshop nous avait grandement déçu.

Télécharger l'app gratuite Adobe Photoshop