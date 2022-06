Instagram : un bug sur les stories touche énormément d'utilisateurs

⏰ Il y a 4 heures

Julien Russo

Selon de multiples signalements sur les réseaux sociaux, la dernière version d'Instagram sur iPhone apporterait quelques difficultés en ce qui concerne l'utilisation des stories. En effet, de nombreuses personnes se plaignent que l'application ne prenne plus en compte l'historique des stories déjà regardé, ce qui provoque inévitablement au retour aux premières stories dans les 24 heures.

Instagram et ce bug très agaçant

Depuis 72 heures, beaucoup d'utilisateurs Instagram ont ce bug très dérangeant. Imaginons qu'une personne que vous suivez a posté 10 stories en 24 heures et que vous avez regardé les 8 premières, vous ne devriez découvrir que les 2 dernières que vous n'avez pas encore visualisées. Cependant, ce n'est plus le cas.

Depuis la dernière mise à jour d'Instagram, l'application n'est plus capable de mémoriser les stories que vous avez déjà vu et comme il n'y a plus d'historique... L'utilisateur revient toujours à la première storie mise en ligne dans les dernières 24 heures.



Si cela n'est pas vraiment gênant pour un utilisateur qui publie environ 3 ou 4 stories, cela devient nettement plus agaçant quand on est face à une personne qui a mis en ligne une vingtaine de stories. L'utilisateur est alors obligé d'appuyer encore et encore sur son écran ou de swipper vers la gauche pour passer directement aux stories du compte suivant.

Pour le moment, l'équipe d'Instagram n'a pas commenté ce bug qui semble ne pas avoir de limite géographique. Les utilisateurs se plaignent sur les réseaux sociaux, mais aussi sur Reddit où on se demande quand Instagram va réagir pour rétablir l'historique des stories déjà vu...

Quelqu'un d'autre a-t-il ce problème où quelqu'un publie une nouvelle storie et que vous cliquez dessus pour la regarder et cela vous renvoie à la toute première storie qu'il a publiée et non à la nouvelle ? lol, c'est ennuyeux, j'espère que ça sera bientôt réparé

Il est probable que ce bug soit résolu dans la prochaine mise à jour d'Instagram, nous vous conseillons bien évidemment de surveiller vos mises à jour à télécharger dans l'App Store.



Du côté d'Android, ce bug n'est pas présent sur la dernière version de l'application.

Ça bug Instagram ? Je vois les story en boucle depuis ce matin 😅 — MaBrie 🌺 (@mbr8888) June 14, 2022

Just fix the damn bug affecting Instagram stories — Diavlo Gei (@richielovesit) June 15, 2022

