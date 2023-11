Instagram lance des outils de mèmes, un créateur d'autocollants et des filtres

Pour la journée nationale des mèmes (qui a lieu deux fois par an), Instagram n'a pas publié une application iPad, mais ajouté un certain nombre d'améliorations qui sont conçues pour donner aux utilisateurs plus de moyens de modifier leur contenu avant de le partager. De nouveaux filtres (cela faisait un bail), des outils pour créer des mèmes dans Reels, de nouvelles voix (en anglais) ou encore un créateur d'autocollants.

Instagram propose enfin du nouveau pour les utilisateurs

Nouveaux filtres

Comme expliqué dans un article de blog, Instagram explique avoir ajouté plus de 20 nouveaux filtres qui peuvent être utilisés pour modifier l'apparence des photos, et une première depuis des années. Certains filtres modifient subtilement les couleurs, tandis que d'autres changent complètement l'aspect de l'image en ajoutant du flou et d'autres effets. Tous les filtres sont dotés d'un curseur d'intensité qui permet d'ajuster l'aspect final.

Les nouveaux filtres photo sont là ! Créez l'ambiance que vous souhaitez en modifiant vos photos et vos carrousels à l'aide des derniers filtres. Qu'il s'agisse de modifications subtiles des couleurs ou d'options pour des styles expressifs, ces mises à jour vous permettent d'essayer facilement différents looks pour vos publications.



Nous avons également simplifié la façon dont vous publiez vos articles pour qu'il soit plus facile de trouver les outils dont vous avez besoin lors de l'édition. Trouvez plus facilement ce dont vous avez besoin dans votre rouleau d'appareils photo grâce à de meilleurs aperçus, à la possibilité de zoomer et à la recherche.

Recherche d'images

Parallèlement aux nouveaux filtres, l'interface de publication a été simplifiée. Il est plus facile de trouver des images spécifiques dans la bibliothèque de photos grâce à des aperçus améliorés et à la possibilité de zoomer et de rechercher par mot-clé.

Autocollants personnalisés

Instagram utilise son modèle d'IA Segment Anything pour donner aux utilisateurs la possibilité de créer des autocollants personnalisés à partir de leurs propres photos et vidéos, ou de photos et vidéos éligibles partagées sur Instagram. Ces fonctionnalités sont en cours de test et peuvent ne pas être accessibles à tous.

Reels

Du côté des Reels, Instagram ajoute des options de mise à l'échelle, de recadrage et de rotation des clips individuels, ainsi que des options d'ajout à partir du hub de clips pour créer "un contenu plus mémorable", de quoi créer de véritables mèmes viraux. L'interface de Reels a été mise à jour pour faciliter la localisation d'outils tels que Voice Over, et des fonctionnalités d'annulation et de rétablissement ont été ajoutées.

Nous testons actuellement la possibilité de mettre à l'échelle, de recadrer et de faire pivoter des clips individuels. Vous avez changé d'avis ? Gagnez du temps pendant votre montage grâce aux fonctions d'annulation et de rétablissement, qui seront bientôt disponibles. Nous facilitons également la recherche d'outils existants tels que Voiceover.



Découvrez comment créer un contenu plus mémorable en ajoutant des clips audio. Nous testons actuellement la possibilité de puiser dans notre hub de clips pour ajouter des clips audio à votre bobine. Essayez de vous rapprocher de vos fans en jouant avec les mèmes et en les invitant à créer leur propre remix.

De nouvelles voix de synthèse

Dix nouvelles voix de synthèse vocale en anglais sont disponibles pour permettre à Instagram de lire des textes, et six nouvelles polices et styles de texte sont disponibles. Notez que ces fonctionnalités sont en cours de déploiement et ne sont pas encore disponibles pour tous les utilisateurs.

Une analyse plus fine

Enfin, Instagram a apporté des améliorations pour le suivi des analyses et pour devenir la meilleure version de vous-même sur la plateforme.

Nous apportons des améliorations pour vous aider à mieux comprendre les performances de votre contenu de bobines. Nous avons introduit une nouvelle mesure de Reels sur Facebook et Instagram appelée Replays et nous avons mis à jour la définition de Reels Plays pour inclure les Replays en plus des Initial Plays. Vous remarquerez peut-être une augmentation du nombre de Reels Plays.

De plus, dans les mois à venir, nous allons déployer la possibilité pour les créateurs de voir combien de personnes regardent leur Reel à chaque instant grâce à notre tableau de rétention interactif.

Une très bonne mise à jour de la part de Meta qui entend tenir tête à TikTok.

