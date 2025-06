Microsoft intègre le créateur de vidéos Sora d'OpenAI dans Bing

Microsoft a introduit un générateur de vidéos alimenté par l'IA dans son moteur de recherche Bing. Bing Video Creator, propulsé par Sora d'OpenAI, permet de créer de courts clips vidéo à partir de prompts textuels. Cette fonctionnalité gratuite est déployée dès aujourd'hui sur l'application mobile Bing, avec une disponibilité prévue plus tard sur desktop et pour Copilot Search.

L'app Bing devient très intéressante !

Depuis 2023, Microsoft a investi plusieurs milliards de dollars dans OpenAI pour soutenir ses initiatives en intelligence artificielle, prenant de court notamment Apple qui lutte toujours pour rendre Apple Intelligence utile et performante. Le géant de la technologie avait déjà intégré la capacité de génération d'images DALL-E d'OpenAI dans le moteur de recherche Bing en 2023, il n'est donc pas surprenant qu'il ait suivi une voie similaire avec l'outil vidéo Sora de l'entreprise.



Cependant, le lancement de Sora a été tumultueux, avec la "gueulante" du PDG de YouTube concernant l'utilisation des vidéos de sa plateforme pour l'entraînement de l'IA et des protestations de plusieurs participants aux tests initiaux. Le modèle est devenu largement disponible à la fin de l'année dernière. Il fait également face à une concurrence accrue de la part d'autres modèles d'IA vidéo offrant des fonctionnalités plus complexes, comme Veo 3 de Google.



Si vous voulez créer des vidéos gratuitement à partir d'un simple prompt, c'est le moment !

Les conseils de Microsoft pour utiliser Bing Video Creator

Cas d'utilisation et inspiration

Bing Video Creator s'adresse à toute personne ayant une histoire à raconter. Voici quelques façons de l'utiliser selon Microsoft :

Moments spéciaux : Besoin d'un visuel rapide et captivant pour célébrer un moment spécial ? Générez une courte vidéo qui lui donne vie ! Communication : Transformez votre idée en quelque chose de facile à comprendre, une blague en un souvenir durable, ou ajoutez une expérience personnalisée à vos conversations quotidiennes. Ou démarquez-vous sur les réseaux sociaux en partageant votre création. Découverte : Brainstormer est désormais plus facile que jamais grâce à la possibilité de tester des directions créatives, d'explorer différents styles, de donner vie à des objets, de créer des mood boards, et bien plus encore. C'est une excellente façon de laisser libre cours à votre curiosité et de découvrir ce que vous pouvez imaginer.

Conseils et astuces

Que vous soyez novice ou que vous cherchiez à perfectionner vos vidéos générées par IA, ces conseils vous aideront à exploiter tout le potentiel de Bing Video Creator.

Soyez descriptif avec vos prompts Plus votre prompt est vivant et précis, meilleurs seront les résultats. Au lieu de « une personne qui marche », essayez « une jeune femme en manteau rouge marchant dans une forêt enneigée au lever du soleil ». Plus il y a de détails, mieux c'est. Inclure des angles de caméra et l'éclairage aide également le modèle à fournir ce que vous recherchez. Utilisez un langage orienté vers l'action et la mise en scène Des verbes comme « danser », « explorer » ou « transformer » aident l'IA à comprendre le mouvement et l'intention, ce qui donne des visuels plus dynamiques. Des adjectifs comme « cinématographique », « ensoleillé » ou « onirique » contribuent à façonner l'ambiance générale de la vidéo. Expérimentez avec le ton et le style Vous voulez quelque chose de cinématographique ? Ajoutez « dans le style d'une bande-annonce de film ». Vous cherchez quelque chose de ludique ? Essayez « animé comme un dessin animé ». Les modificateurs de prompt peuvent radicalement changer l'esthétique.

