Facebook Messenger intègre Siri, des messages vocaux et de l'IA dans les vidéos

Facebook vient tout juste de dévoiler une suite de nouveautés pour Messenger, améliorant l'expérience avec l'intégration de Siri, des améliorations de l'IA, la prise en charge des appels vidéo HD et l'ajout de messages vocaux audio et vidéo. Une énorme mise à jour qu'il faut absolument télécharger pour tous les utilisateurs de la plate-forme.

Messenger fait un bond en avant

Intégration de Siri

Les clients Apple peuvent désormais utiliser Siri pour gérer les appels et les messages Messenger avec des commandes vocales. Il suffit de dire « Siri, appelle [personne] sur Messenger » ou « Dis Siri, envoie un message à [personne] sur Messenger » pour exécuter ces actions en mode mains libres, une fonctionnalité qui aura mis un temps fou à se frayer un chemin vers Messenger. Pour mémoire, on peut dire juste "Siri" en français au lieu de "Dis Siri" depuis iOS 17.4.

Messagerie améliorée

S'inspirant encore d'Apple, Messenger permet désormais aux utilisateurs de laisser des messages vocaux audio ou vidéo lorsque l'interlocuteur ne répond pas, offrant ainsi une option de communication digne de ce nom.

Améliorations des appels vidéo

Messenger ne s'arrête pas là, puisque Meta a également introduit les appels vidéo HD. Cette fonctionnalité s'active automatiquement via Wi-Fi et peut également être configurée pour les connexions cellulaires dans les paramètres de l'application. De plus, les utilisateurs peuvent profiter d'une clarté d'appel améliorée avec suppression du bruit de fond et isolation vocale.

L'IA dans les appels vidéo

À l'avenir, Messenger prévoit d'introduire des arrière-plans générés par l'IA pour les appels vidéo, permettant aux utilisateurs de personnaliser leur environnement d'appel en sélectionnant l'option « Arrière-plans » dans le menu des effets de l'appel. Voilà qui rappelle ce que proposent Zoom, Teams ou encore FaceTime.



Retrouvez l'annonce complète sur le site Web de Facebook.

