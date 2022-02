Connaissez-vous l'astuce du contact visuel sur FaceTime ?

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Tutoriels et Astuces iOS

Medhi Naitmazi

2



FaceTime est un excellent moyen pour les propriétaires d'appareils Apple de rester en contact avec leurs amis. Depuis sa sortie en 2010 avec l'iPhone 4, FaceTime n'a jamais cessé d'être amélioré, offrant aux utilisateurs toujours plus de moyens de se connecter avec des personnes à distance. Et depuis la pandémie de 2020, il faut dire que nous sommes nombreux à passer de longs moments sur l'application.

Une astuce mal connue sur FaceTime

Alors qu'Apple a sorti les appels de groupe avec iOS 12 en 2018 ou encore SharePlay avec iOS 15 pour permettre de partager des contenus avec les gens qu'on aime, une astuce sur iOS 14 permet de mieux respecter son interlocuteur, notamment lorsqu'on doit faire autre chose en même temps, comme par exemple lorsqu'on présente un document.

Il s'agit du contact visuel - ou "Eye Contact" en anglais, une fonction qu'Apple a créée spécifiquement pour FaceTime.



Lorsqu'elle est activée, cette option donne l'impression que vous maintenez un contact visuel avec la caméra, même si vous regardez autre chose.

Comment activer le contact visuel pour FaceTime ?

Depuis la sortie d'iOS 14 le 16 septembre 2020, les utilisateurs d'iPhone peuvent activer la fonction "contact visuel" sur FaceTime pour rendre leurs conversations vidéo plus naturelles. Pour l'activer, il vous suffit d'ouvrir Réglages, de naviguer jusqu'à FaceTime et de la sélectionner.



Une fois cette option cochée, vous pouvez continuer à effectuer vos tâches tout en restant en contact avec votre famille et vos proches. Si vous n'aimez pas "Eye Contact", vous pouvez la désactiver en refaisant la manipulation inverse.



Malgré le fait que cela pourrait déplaire à certains, il est intéressant de voir Apple proposer une telle fonctionnalité dans l'une de ses applications les plus populaires. En fait, cela s'inscrit dans la tendance de l'entreprise, ces dernières années, à ajouter davantage de fonctions de confort à ses appareils, un peu comme Center Stage apparu sur l'iPad Pro M1. On peut assimiler cela à une fonction de réalité augmentée, une tendance forte chez Apple qui devrait d'ailleurs présenter son premier produit entièrement AR cette année, probablement un casque avant des lunettes Apple Glass dans les années à venir.