Meta réintègre Messenger dans l'application Facebook !

Comme prévu par les rumeurs, pour contrer TikTok qui dispose d'options de messagerie intégrées, tout comme Instagram ou Snapchat, Meta s'apprête à réintégrer enfin les fonctionnalités de Messenger qu'il a curieusement supprimées de l'application principale il y a huit ans.

Messenger fait son retour dans Facebook

Le communiqué met en évidence les prochaines étapes pour Facebook, en décrivant comment l'intelligence artificielle aidera à améliorer ses produits, en soulignant les nouvelles fonctionnalités à venir pour les créateurs et les changements en matière de monétisation. Avec deux milliards d'utilisateurs actifs quotidiens, l'application bleue a de plus en plus de mal à trouver un nouveau public.

Le retour de la fonctionnalité de messagerie, qui avait été séparée en 2014 dans sa propre application (Facebook Messenger à l'époque), devrait améliorer l'expérience des utilisateurs existants qui ne veulent pas changer d'application chaque fois qu'ils souhaitent envoyer un message à un ami Facebook.



Tom Alison, responsable de Facebook, dans le message, a déclaré :

Nous testons la possibilité pour les utilisateurs d'accéder à leur boîte de réception Messenger dans l'application Facebook. Vous verrez que nous étendrons bientôt ces tests.

L'autre raison pour laquelle Meta procède à ce changement est probablement TikTok, qui a toujours eu une fonction de messagerie intégrée.



La boîte de réception de Messenger est désormais disponible dans l'application bleue pour un petit pourcentage d'utilisateurs. Elle n'est actuellement pas disponible sur les versions mobile et de bureau du site web de Facebook, mais cela pourrait changer une fois que Meta aura étendu les tests de la fonctionnalité.



Ceci dit, ce n'est pas la première fois que Meta teste cette fonctionnalité. La chercheuse spécialiste de la rétro-ingénierie Jane Manchun Wong a signalé en avril 2019 que la société testait la fonctionnalité de messagerie dans l'application Facebook pour iOS et Android. Il aura fallu quatre ans pour se décider...



Que pensez-vous de ce changement ?

