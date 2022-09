Apollo for Reddit sort sa mise à jour iOS 16 avec des widgets

Une toute nouvelle version d'Apollo est disponible, avec un travail sur l'esthétique accompagnée d'améliorations détaillées et de corrections de bugs qui rendent l'expérience Reddit encore plus savoureuse sur iOS.



iOS 16 oblige, Apollo ajoute une variété de widgets d'écran de verrouillage pour vous garder toujours à jour. Mais ce n'est pas tout, l'app intègre la fonction Live Text pour analyser les images que vous voyez, la météo sur certains subreddits, de nouvelles icônes ou encore la distance de scroll parcouru par vos doigts ! Inutile, donc totalement indispensable.

Les nouveautés d'Apollo for Reddit 1.14

La mise à jour iOS 16 d'Apollo contient :

🌳 Widgets de l'écran de verrouillage

🕵️ Texte en direct dans les photos et les vidéos.

🌦 Subreddit Weather (Ouais !)

🏃 Scroll Tracker de distance

👾 Nouvelles icônes superbes

✨ ... et plus encore !

Les widgets

Dès l'écran de verrouillage, vous pouvez ajouter (après avoir installé iOS 16) :

Widget des posts tendance : choisissez un subreddit et le widget de l'écran de verrouillage affichera les posts tendance au cours de la journée.

Widget de la distance parcourue : Affiche la distance totale parcourue dans Apollo sous la forme d'un widget d'écran de verrouillage très pratique !

Widget Karma : en un coup d'œil, vous pouvez voir où en sont vos points magiques !

Widget Boîte de réception : voyez si vous avez des éléments non lus dans Apollo et si vous souhaitez y jeter un coup d'œil !

Le widget du message le plus récent : montre l'état de votre message le plus récent, en termes de votes positifs et de commentaires.

Widget du commentaire le plus récent : similaire au précédent, mais affiche le statut de votre commentaire le plus récent !

Widget de raccourci Subreddit : ce qu'il dit sur l'étain ! Passez rapidement de votre écran de verrouillage au subreddit de votre choix d'un simple toucher ! C'est génial !

Widget subreddit aléatoire : partez rapidement à l'aventure sur un subreddit aléatoire !

Texte en direct

Si quelqu'un publie une photo ou une vidéo avec un texte intéressant, Apollo peut maintenant analyser l'image et vous permettre de sélectionner n'importe quel texte et d'interagir avec lui. C'est très pratique pour sauvegarder un texte, le partager, copier une recette, ou même traduire un mème dans une langue étrangère ! Et cela fonctionne aussi pour les vidéos, il suffit de mettre la vidéo en pause et de sélectionner le texte avec lequel vous voulez interagir !

Météo

Oui, c'est vrai, cette application n'est pas la seule à pouvoir faire la météo ! Si l'option "Subreddit Weather" est activée dans Apollo, si vous naviguez dans le subreddit d'une ville (comme r/Paris, r/Chicago, r/London, r/Denver, r/SaoPaulo, etc.) en haut du subreddit, Apollo vous montrera la météo de cette ville, ainsi que l'heure actuelle à cet endroit. C'est plutôt cool, quand je visite certains subreddits, je me sens plus en phase avec ce qui s'y passe maintenant. Cette application utilise le nouveau framework WeatherKit d'Apple, qui est vraiment génial.

La distance de scroll

Cette fonctionnalité est demandée depuis longtemps et j'ai pensé qu'il serait amusant de l'ajouter à cette mise à jour. Désormais, Apollo gardera la trace de la distance parcourue (peut-être des dizaines de miles/kilomètres ?), et vous permettra de la consulter à tout moment en allant dans l'onglet Paramètres > À propos > Statistiques, ou en ajoutant le widget de l'écran de verrouillage ! Il l'affichera dans l'unité de distance de votre choix, et vous permettra même de fixer des objectifs, et de comparer la distance à d'autres mesures populaires pour vous donner un point de référence !

Les améliorations et corrections

Si un message contient à la fois un lien et du texte, Apollo affichera désormais les deux.

Correction d'un problème où certaines vidéos ne pouvaient pas être lues pour certaines personnes dans des conditions de réseau spécifiques.

Correction d'un problème de blocage de la lecture des GIF

Ajout d'une option permettant d'accéder rapidement à l'onglet Recherche en effectuant une pression longue sur l'icône de l'écran d'accueil d'Apollo.

Correction d'un bug qui faisait qu'en tapant sur une notification de message, le message ne s'ouvrait pas.

Correction d'un bug à cause duquel les récompenses pouvaient être coupées lors de l'affichage.

Si l'option "Ouvrir dans YouTube" est sélectionnée, les chaînes s'ouvrent également dans YouTube.

Correction d'un problème où il était possible de rejeter un message que vous étiez en train de rédiger sans confirmation.

Correction d'un bug où "Expiré" pouvait s'afficher dans les éléments des Paramètres de façon étrange

Correction d'un bug où le partage de certains messages avec certains caractères pouvait provoquer un crash.

D'autres petits ajustements et améliorations ici et là basés sur les commentaires !

Correction d'un bug où le fait d'appuyer sur une notification pouvait effacer les autres notifications.



Pour ceux qui ne la connaissent pas, Apollo for Reddit est une excellente alternative à l'application officielle, avec des piles de fonctionnalités utiles et des tonnes de paramètres que vous pouvez régler pour une expérience Reddit encore plus personnalisée. Apollo a manifestement été conçue par quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur Reddit, car l'application est pleine de choses qui raviront les utilisateurs expérimentés.

Télécharger l'app gratuite Apollo for Reddit