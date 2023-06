Reddit a finalement tué l'application tierce Apollo

Le développeur du célèbre Apollo, Christian Selig, a annoncé aujourd'hui que sa populaire application tierce permettant de naviguer dans l'immensité du forum Reddit, sera fermée à partir du 30 juin. Cette nouvelle intervient après que Reddit a décidé de demander aux développeurs de payer un montant astronomique pour accéder à son API.

Apollo for Reddit s'arrête à la fin du mois

Selig a déclaré fin mai que Reddit demandait 12 000 dollars pour 50 millions de requêtes et, compte tenu du nombre de personnes qui utilisent Apollo, cela représenterait une charge de 20 millions de dollars par an. Pas besoin d'avoir Polytechnique pour comprendre que le développeur ne pourra poursuivre l'aventure.

Reddit n'a pas bougé sur ses plans tarifaires malgré les protestations des utilisateurs et des modérateurs qui dépendent d'applications tierces, et le changement rendra impossible la poursuite des activités d'Apollo. Christian Selig a amèrement commenté :

Passer d'une API gratuite pendant 8 ans à des coûts massifs n'est pas quelque chose que je peux faire fonctionner en seulement 30 jours.

Apollo était jusqu'à présent l'application Reddit tierce la plus populaire, principalement en raison du travail minutieux de cet amoureux de la plateforme. Christian ajoute régulièrement de nouvelles fonctionnalités et recueille en permanence les doléances des utilisateurs. Reddit dispose de sa propre application, mais elle n'offre pas les mêmes options qu'Apollo.

Malgré les tractations entre Selig et Reddit, aucun n'accord a été trouvé. Pire, Reddit a accusé Selig d'extorsion d'argent et a prétendu que l'application Apollo était mal gérée et inefficace. Cependant, Reddit n'a pas été en mesure de fournir à Selig des informations supplémentaires sur les améliorations à apporter à l'application pour réduire l'utilisation de l'API. Selig pense pouvoir réécrire le code pour rendre Apollo plus efficace à long terme, mais Reddit lui a accordé seulement 30 jours pour effectuer les changements nécessaires, passer à un modèle d'abonnement, migrer les utilisateurs et effectuer d'autres mises à jour. Outre les coûts et les différends avec la direction de Reddit, Selig affirme que le délai imparti est une autre raison pour laquelle il ne peut pas maintenir Apollo avec les nouvelles tarifications de l'API de Reddit.



Cela nous rappelle les clients Twitter, bien que l'API du réseau social soit apparemment un peu moins chère, avec un palier gratuit pour les petits développeurs.

Télécharger l'app gratuite Apollo for Reddit