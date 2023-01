Twitter officialise l'arrêt définitif de l'accès à son API pour créer des clients tiers

Depuis toujours, les utilisateurs de Twitter qui ne sont pas adeptes de l'application officielle peuvent passer par des clients tiers. Il s'agissait d’apps avec un design et des fonctionnalités différentes qui offraient une autre expérience du célèbre réseau social. Avec la nouvelle politique d'Elon Musk, les utilisateurs n'ont désormais plus le choix : soit vous passez la version officielle de Twitter ou soit d’arrêter d'utiliser le réseau social.

Twitter officialise l'arrêt de l'API pour les clients tiers

Depuis plusieurs jours, les applications comme Tweetbot ou Twitterrific sont au chômage technique, les développeurs expliquent à leurs utilisateurs qu'il n'est plus possible d'accéder à l'API officielle de Twitter et donc de faire fonctionner ces deux applications très populaires.

Après une longue période de silence, Twitter vient de confirmer que le partage de l'API pour la création de clients tiers n'est plus d'actualité. Le réseau social d'Elon Musk l'a écrit noir sur blanc dans l'accord de développeur qui a été mis à jour, il y a quelques heures.



Ce qui est moyen et assez troublant, c'est que les développeurs derrière les clients tiers n'ont pas été informés de cette nouvelle approche de Twitter, tout a été brutalement coupé du jour au lendemain. Cela a gêné les applications, mais aussi les millions d'utilisateurs qui avaient privilégié une autre expérience que ce qu'apporte la version officielle du réseau social.

Avec cette décision qui provient sans aucun doute d'Elon Musk, des centaines de développeurs découvrent leur source de revenu interrompu et des millions d'utilisateurs qui avaient acquis des versions premium de clients tiers ont définitivement perdu ce qu'ils ont acheté.



Du côté du client tiers Twitterrific, les apps sur iOS et Mac ne sont plus disponibles depuis plusieurs jours afin d'empêcher de nouveaux utilisateurs de télécharger et payer l'application pour obtenir l'accès à toutes les fonctionnalités.

Évidemment, Twitterrific regrette cette démarche qui voit son activité et ses recettes s'effondrer :

Nous sommes désolés de dire que la disparition soudaine et indigne de l'application est due à un changement de politique inopiné et non documenté par un Twitter de plus en plus capricieux - un Twitter que nous ne reconnaissons plus comme digne de confiance ni avec lequel nous ne voulons plus travailler.

Twitterrific réclame ouvertement à ses fidèles de ne pas demander de remboursement via l'App Store, car des milliers de remboursements seraient une catastrophe pour l'entreprise qui a déjà les deux genoux à terre.

Du côté de l'autre client tiers populaire (Tweetbot), il n'y a pas encore eu de réaction officielle. Toutefois, on imagine que les développeurs derrière l'application réfléchissent à sortir la tête de l'eau avec une nouvelle activité.



