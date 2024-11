Google Maps améliore l'expérience de conduite et intègrera l'IA Gemini

Alors qu'Apple n'a pas beaucoup mis à jour Plans, Google contre-attaque en boostant Maps, son application star de cartographie et de navigation. Au menu des nouveautés dévoilées ce 31 octobre : une expérience de conduite améliorée de A à Z, des alertes météo sur la route et l'intégration de Gemini, l'IA maison de la firme de Mountain View, pour dénicher les bons plans sorties.

Une navigation plus fluide et détaillée

Google Maps veut rendre vos trajets en voiture plus sereins, de la planification à l'arrivée à destination. Dès cette semaine, un bouton "Ajouter des arrêts" bien visible permettra d'inclure facilement des étapes sur votre itinéraire (restaurants, cafés, stations-essence...). Fini les détours imprévus.

Mais c'est surtout pendant la conduite que Maps va s'améliorer. Dès novembre, dans une trentaine de métropoles, la navigation sera plus précise et détaillée. La carte affichera mieux les voies, passages piétons et panneaux. Une ligne bleue vous indiquera exactement sur quelle file vous positionner pour votre prochaine manœuvre. Pratique pour éviter de louper une sortie. À l'arrivée, Maps mettra en évidence les parkings à proximité et vous invitera à enregistrer l'emplacement de votre véhicule. La marche jusqu'à l'entrée du bâtiment sera même guidée en réalité augmentée.

Gemini, le nouvel allié pour vos sorties

Mais la vraie star de cette mise à jour, c'est Gemini. L'IA conversationnelle de Google débarque dans Maps pour vous aider à dénicher les lieux tendances. Il suffira de lui soumettre une requête en langage naturel du type "bar tranquille entre amis ce soir" pour obtenir des suggestions personnalisées, basées sur les avis utilisateurs.

Vous pourrez même poser des questions précises sur les établissements recommandés. Gemini générera aussi des résumés d'avis pour chaque lieu, afin de rapidement cerner l'ambiance et les points forts. Cette intégration de Gemini est pour l'instant réservée aux États-Unis sur Android et iOS, mais devrait vite s'étendre. Google promet aussi d'exploiter son IA pour résumer les avis directement dans son moteur de recherche.

En parallèle, Google étend sa vue immersive 3D, combinant images satellites et Street View, à 150 villes. De son côté, Waze teste le signalement d'incidents à la voix. La firme californienne ne lésine pas pour garder une longueur d'avance sur Apple dans le secteur hautement stratégique de la cartographie.

