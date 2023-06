Chrome pour iOS améliore la traduction, Google Lens, Maps et Calendar

Google a présenté plusieurs nouvelles fonctionnalités disponibles ou à venir dans l'application Chrome pour l'iPhone et l'iPad, notamment une intégration plus poussée avec Google Maps, Google Calendar et Google Lens. Une vraie plus-value par rapport à Safari d'Apple, en tout cas pour ceux qui aiment utiliser les services de Google, souvent plus performants mais pas forcément aussi sécurisés pour votre vie privée.

Google Maps

Chrome pour iOS utilise maintenant l'intelligence artificielle (IA) pour détecter les adresses sur les pages web et afficher un emplacement sur une version miniature de Google Maps directement dans Chrome. Ainsi, il n'est pas nécessaire de changer d'application pour consulter les informations cartographiques liées à une recherche.

Google Calendar

Il est désormais possible de créer des événements dans Google Calendar directement depuis Chrome, sans avoir besoin de passer à une autre application. Les utilisateurs de Chrome peuvent appuyer et maintenir une date détectée, puis choisir l'option pour l'ajouter à Google Calendar. Chrome créera automatiquement l'événement dans le calendrier, en incluant l'heure, le lieu et la description.

Google Translate

Google a également étendu la fonctionnalité de traduction dans Chrome, permettant aux utilisateurs de sélectionner un passage spécifique et de le maintenir enfoncé pour obtenir une traduction directe dans le navigateur.

Google Lens

Grâce à une intégration plus avancée de Google Lens, les utilisateurs de Chrome pour iOS peuvent utiliser l'appareil photo pour effectuer des recherches visuelles, que ce soit pour identifier des plantes, traduire du texte, et bien d'autres choses encore. L'icône de Lens apparaîtra dans la barre d'adresse de Chrome.



Enfin, Chrome pour iPhone et iPad est disponible gratuitement sur l'App Store, et peut-être défini comme navigateur par défaut.

Télécharger l'app gratuite Google Chrome