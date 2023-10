Google Chrome améliore la saisie d'URL sur iOS

La barre d'adresse de Google Chrome bénéficie d'une correction améliorée des fautes de frappe et de l'autocomplétion.



Google a partagé quelques détails supplémentaires sur la récente mise à jour 118 sur iOS. Outre la navigation privée renforcée ou le widgets "Sites", Google a amélioré la gestion de la barre d'adresse (ou barre de recherche) sur les appareils mobiles et sur le web, dans le but de faciliter la recherche du site web que vous cherchez.

Google Chrome vous évite les fautes de frappe

Lorsque vous faites une faute de frappe en saisissant l'adresse d'un site, le navigateur du géant de Mountain View peut la détecter et vous proposer des suggestions de sites à visiter en fonction des sites que vous avez visités précédemment et des adresses populaires. Chrome est également plus intelligent dans l'autocomplétion des URL, en remplissant, comme Safari qui le fait depuis longtemps, le reste de l'adresse selon votre historique.

Si, par exemple, vous avez déjà visité le site https://iphonesoft.fr/keynote/, il vous suffira de taper "keynote" pour que Google vous suggère de visiter notre page dédiée aux évènements Apple. Les fonctionnalités de correction des fautes de frappe sont disponibles dès à présent sur iOS, tandis que la mise à jour de l'autocomplétion est limitée au bureau pour l'instant.



En outre, Chrome vous permet désormais d'effectuer des recherches dans vos dossiers de signets à partir de la barre d'adresse. Enfin, d'après le blog Chrome de Google, Chrome sur l'ordinateur de bureau a une présentation visuelle améliorée qui offre des temps de réponse plus rapides et rend la barre d'adresse plus facile à lire.



PS : voici les notes de version de la mise à jour 118 :

Vous pouvez désormais profiter de la navigation sécurisée avec protection renforcée sur votre téléphone si vous l'avez sur ordinateur.

Le widget Sites les plus consultés a été mis à jour. Il est disponible sur iOS 14 ou version ultérieure.

Vous pouvez désormais suivre les contenus qui vous intéressent et recevoir les dernières informations dans l'onglet Suivi de la page "Nouvel onglet".

Épinglez vos onglets préférés pour y accéder facilement. Accédez aux onglets ouverts, appuyez de manière prolongée sur un onglet, puis sélectionnez "Épingler l'onglet".

Pour la suite, Google a prévu d'ajouter une option pour avoir la barre de navigation en bas, une fois de plus comme Safari.

Télécharger l'app gratuite Google Chrome