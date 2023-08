Comme Safari, Chrome va proposer la barre de navigation en bas

Apple a chamboulé nos habitudes sur Internet avec iOS 15 en déplaçant la barre de recherche de Safari du haut vers le bas. Deux ans tard, Google aurait décidé d'en faire autant en proposant une option similaire dans son navigateur Chrome pour iOS.

Google Chrome s'inspire de Safari

Steve Moser a partagé une capture d'écran du nouveau paramètre de la barre d'adresse qui a été ajouté à la préversion de Chrome pour iOS. Dans Chrome, Google inclut le paramètre permettant de choisir entre une barre d'adresse en haut ou en bas. Un geste permet également de faire basculer la barre d'adresse en haut ou en bas, il suffit de rester appuyé dessus et de déplacer l'élément.



Voici ce que cela donne sur la version actuelle de test de Chrome disponible via TestFlight :

L'ajout de la possibilité d'exécuter Chrome sur l'iPhone avec la même position de la barre de recherche que Safari aide les utilisateurs qui passent d'un navigateur à l'autre. Les amateurs de Chrome pourront ainsi bénéficier de la même option apparue sur Safari en 2021.



Depuis iOS 17, Safari vous permet d'inverser la barre de recherche inférieure par défaut pour la positionner en haut dans Réglages > Safari > Onglets. Il était un moment possible de la déplacer comme sur Chrome, mais Apple a supprimé le geste. La différence fonctionnelle pour Safari est que la barre de recherche inférieure vous permet de faire défiler les onglets ou d'effectuer un balayage vers le haut pour obtenir une vue d'ensemble. Dans la barre de recherche supérieure, il faut appuyer sur le bouton "onglets" de la barre d'outils pour obtenir une vue d'ensemble ou passer d'un onglet à l'autre, ce qui est moins pratique à l'usage.

La prochaine mise à jour de Chrome introduira donc très probablement cette nouveauté. Mais la plus attendue, c'est l'ouverture d'Apple aux autres moteurs de rendus web. Plusieurs acteurs du marché s'y préparent, dont Google et Mozilla, afin de lancer des versions plus fidèles de leur navigateur sur iOS, plutôt qu'une application basée sur le moteur WebKit de Safari. Cela pourrait arriver avec le sideloading courant 2024.

Télécharger l'app gratuite Google Chrome