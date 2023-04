Proton Pass : un gestionnaire de mots de passe comme iCloud et 1Password

Si vous souhaitez tester la nouvelle application, Proton explique qu'elle va donner un accès à la version bêta aux utilisateurs Visionary et Lifetime de l'application Mail "au cours de la semaine prochaine".

Les utilisateurs de Safari ne peuvent pas non plus l'utiliser pour le moment.

La première bêta de Proton Pass est disponible sur iPhone/iPad, Android et ordinateur de bureau (des extensions de navigateur sont disponibles pour Brave et Chrome).

En détaillant davantage les détails de la sécurité de Proton Pass, Yen dit qu'il utilise "une implémentation forte de hachage de mot de passe bcrypt (les implémentations faibles de PBKDF2 ont rendu d'autres gestionnaires de mots de passe vulnérables) et une implémentation renforcée de Secure Remote Password (SRP) pour l'authentification". Il comprend également "un authentificateur à deux facteurs (2FA) entièrement intégré et prend en charge le remplissage automatique 2FA".

Outre le chiffrement de bout en bout des mots de passe et une conception open-source publiquement vérifiable, Proton Pass utilise un "chiffre tous les champs (y compris le nom d'utilisateur, l'adresse web, etc.)".

Nous lançons Proton Pass maintenant pour deux raisons principales. Tout d'abord, le fait de nous associer à SimpleLogin nous a permis de développer un nouveau gestionnaire de mots de passe sans nuire aux efforts déployés pour les autres services Proton. Deuxièmement, les mots de passe sont des informations tellement sensibles qu'un gestionnaire de mots de passe non sécurisé représente un risque pour la communauté Proton.

Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer une nouvelle étape importante dans la croissance de l'écosystème Proton avec le lancement de la version bêta de Proton Pass pour les utilisateurs Lifetime et Visionary. Les invitations seront lancées au cours de la semaine prochaine, et vous recevrez un email de notre part à votre adresse email Proton Mail lorsque vous serez éligible.

Après avoir lancé le chiffrement de bout en bout pour les calendriers partagés au début du mois, Andy Yen, fondateur et PDG de Proton, a fait part de la nouvelle bêta de Proton Pass dans un article publié aujourd'hui :

Pour faire plaisir à ses utilisateurs de Proton Mail, Proton lance la version bêta de son gestionnaire de mots de passe. Comme vous pouvez vous doutez, ce concurrent à 1Password, LastPass et autre iCloud Keychain est chiffré de bout en bout et est open source, de sorte que tout le monde peut vérifier ses capacités en termes de sécurité.

