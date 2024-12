Apple lance une extension pour les mots de passe iCloud sur Firefox

Apple vient de lancer une extension Firefox donnant un accès rapide aux mots de passe iCloud. Ainsi, le pré-remplissage automatique lors de la connexion à un site peut s'effectuer exactement comme sur Safari. Une excellente nouvelle pour les utilisateurs de Firefox.

Firefox x Apple

Apple a lancé une extension iCloud Passwords pour Firefox, permettant aux utilisateurs d'accéder et de gérer leurs mots de passe iCloud de manière directe depuis le navigateur. Cette initiative élargit l’écosystème d’Apple au-delà de ses propres appareils, offrant plus de flexibilité pour ceux qui utilisent Firefox sur Windows ou macOS.

L'extension synchronise automatiquement les mots de passe avec le navigateur de Mozilla, simplifiant ainsi une gestion sécurisée et centralisée. Cette initiative devrait séduire les instances européennes qui pressent Apple de s'ouvrir à la concurrence. Un ajout significatif pour Mozilla qui fête ses 20 ans malgré une part de marché limitée dans le domaine des navigateurs web.



Depuis la sortie d'iOS 18, Apple a lancé une application Mots de passe native sur ses appareils permettant une gestion plus claire et plus précise pour tous. Dans cette app, on retrouve tous les codes confidentiels dont les mots de passe, les codes Wi-Fi et les clés d'accès. La firme a également fait pas mal d'efforts dans ce domaine pour que ses utilisateurs soient à l'aise lorsqu'ils sont sur une machine Windows.

