Les passkeys arrivent en juin sur 1Password (+ vidéo)

Comme annoncé l'an dernier, à partir de juin, les utilisateurs de 1Password pourront créer, stocker, gérer et utiliser des passkeys tout comme ils le font avec les mots de passe. Cette fonctionnalité permettra un accès transparent à toutes les connexions sur tous les appareils, quel que soit le type de justificatif utilisé. Cela tombe bien car, après Apple, Google a annoncé hier la prise en charge des passkeys sur ses services.

1Password supportera les passkeys

1Password a fourni une mise à jour sur l'avancement de la prise en charge des passkeys cette nuit et a partagé une vidéo pour l'occasion. Vous pouvez voir comment les passkeys fonctionnent avec 1Password et Google, ci-dessous :

Jeff Shiner, PDG de 1Password, a déclaré :

Les passkeys sont la première méthode d'authentification qui élimine l'erreur humaine, offrant sécurité et facilité d'utilisation. Avec la prise en charge des passkeys par Google aujourd'hui, plus de 1,5 milliard de personnes dans le monde ont désormais la possibilité d'adopter les passkeys.

Le partenariat entre Google et 1Password devrait favoriser l'adoption des passe-partout et encourager d'autres entreprises à intégrer la prise en charge le remplaçant des mots de passe dans leurs sites web et leurs applications. Google et 1Password sont tous deux membres du conseil d'administration de l'alliance FIDO, une association industrielle ouverte qui vise à réduire la dépendance mondiale à l'égard des mots de passe. Apple et Microsoft travaillent également aux côtés de Google et de la FIDO Alliance.

En travaillant activement avec d'autres leaders de l'alliance FIDO pour éliminer les mots de passe, nous supprimerons inévitablement l'une des plus grandes récompenses des hameçonneurs : les informations d'identification. Il s'agit d'un point de bascule pour les clés USB et pour rendre le monde en ligne plus sûr.

Les passkeys exploitent essentiellement les données biométriques des appareils, telles que les lecteurs d'empreintes digitales ou la reconnaissance faciale, pour authentifier les connexions. Pour les utilisateurs d'Apple, il suffit d'utiliser Touch ID et Face ID pour accéder aux identifiants, sans avoir à saisir de mots de passe. C'est un confort incroyable, doublé d'une sécurité accrue. Il est temps de dire adieu aux mots de passe !

