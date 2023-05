Google annonce la prise en charge des Passkeys sur ses services

Google a annoncé aujourd'hui qu'il prenait en charge les Passkeys, offrant ainsi une méthode de connexion plus simple et plus sécurisée sur les services de l'entreprise. Apple a intégré les passkeys dans l'iPhone avec le lancement d'iOS 16, et ils sont également disponibles dans iPadOS 16.1 et les versions ultérieures, ainsi que dans macOS 13 Ventura.

C'est quoi Passkeys ?

Passkeys est une norme industrielle développée par l'Alliance FIDO et le World Wide Web Consortium, de sorte que l'intégration des passkeys de Google fonctionnera sur les appareils Apple ainsi que sur d'autres appareils qui prennent en charge la fonctionnalité. Comme l'indique Google :

L'année dernière, nous avons annoncé, aux côtés de la FIDO Alliance, d'Apple et de Microsoft, que nous allions commencer à travailler à la prise en charge des passkeys sur notre plateforme, en tant qu'alternative plus simple et plus sûre aux mots de passe. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale du mot de passe, nous avons commencé à déployer la prise en charge des passkeys dans les comptes Google sur toutes les grandes plateformes. Il s'agit d'une option supplémentaire que les utilisateurs peuvent utiliser pour se connecter, au même titre que les mots de passe, la vérification en deux étapes (2SV), etc.

Les clés de connexion, les fameuses Passkeys, sont à la fois plus faciles à utiliser et plus sûres que les mots de passe, car elles permettent aux utilisateurs de se connecter à des applications et à des sites de la même manière qu'ils déverrouillent leur appareil : Avec une empreinte digitale, une identification du visage ou un code PIN de verrouillage de l'écran. Les mots de passe sont également résistants aux attaques en ligne telles que le phishing, ce qui les rend plus sûrs que les codes à usage unique par SMS.



Pour créer une clé dite "passe-partout", les utilisateurs peuvent se connecter à leur compte Google et choisir l'option "Créer un Passkey". Sur les appareils iOS et Mac, les passkeys se synchronisent avec le trousseau iCloud à des fins de sécurité, et les connexions sont authentifiées avec Face ID ou Touch ID. Cela vous protège contre le verrouillage de votre compte en cas de perte de vos appareils, et facilite la mise à niveau d'un appareil à l'autre.



Google précise que le passage aux passkeys prendra du temps, c'est pourquoi les mots de passe traditionnels et la vérification en deux étapes fonctionneront toujours pour les comptes Google.



Google est l'une des nombreuses entreprises à avoir mis en place la prise en charge des passkeys au cours des derniers mois, avec d'autres applications et sites web tels que 1Password, PayPal, Best Buy, eBay, Dashlane et Kayak.