1Password va supporter PassKeys en 2023

Le célèbre gestionnaire de mots de passe 1Password a confirmé aujourd'hui qu'il commencera à prendre en charge les PassKeys au début de l'année 2023, permettant aux utilisateurs de se connecter aux sites Web et aux applications compatibles sans mot de passe. Au lieu d'une chaîne de caractères, l'authentification biométrique sur des appareils de confiance est utilisée pour confirmer votre identité, et l'absence de mots de passe signifie qu'ils ne peuvent pas être compromis ou piratés.

Apple a déployé la prise en charge des PassKeys dans iOS 16, iPadOS 16, tvOS 16 et macOS Ventura, en utilisant iCloud Keychain pour la synchronisation entre les appareils afin de faciliter l'utilisation et la disponibilité sur tout l'écosystème. Apple a travaillé avec les membres de l'Alliance FIDO, dont Google et Microsoft, pour assurer l'interopérabilité des passkeys, et la mise en œuvre des "clés d'accès" par Apple pourra fonctionner avec des appareils tiers en utilisant un code QR pour vous authentifier.

La société affirme que sa mise en œuvre des PassKeys est supérieure à celle des écosystèmes uniques comme celui d'Apple, car les clés d'accès de 1Password peuvent fonctionner partout où l'app est présente, sans avoir à recourir à des solutions de contournement comme la lecture de codes QR.



Pour les utilisateurs de 1Password qui souhaitent voir comment fonctionnent les clés d'accès, la société a mis en place une démo sur son site Web qui nécessite un compte 1Password et la dernière version de l'extension 1Password pour Chrome ou Edge. Le support pour Safari et Firefox n'a pas encore été déployé. 1Password tient également à jour un répertoire des sites Web et des applications qui ont déjà commencé à prendre en charge les passkeys, notamment Google, Microsoft, Twitter, eBay, GitHub, etc.



Selon 1Password, la prise en charge complète de PassKeys sera disponible dans ses extensions de navigateur et ses applications de bureau au début de l'année 2023, et la prise en charge mobile suivra plus tard.

