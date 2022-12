WhatsApp veut proposer le Picture in Picture dès 2023 pour les conversations vidéos

Si WhatsApp est aujourd'hui aussi populaire, c'est essentiellement grâce aux conversations écrites qui sont chiffrées de bout en bout. Cependant, ce qui fait également le succès de cette messagerie, ce sont les conversations vidéos en duo ou en groupe, elles sont très utilisées et vont prochainement s'améliorer avec l'intégration du... Picture in Picture (PiP) !

WhatsApp veut du PiP pour les conversations vidéos

Depuis plusieurs années, Apple propose aux développeurs d'iOS et d'iPadOS du Picture in Picture, cette fonctionnalité permet de continuer à regarder une vidéo même si vous êtes retourné à l'écran d'accueil où que vous êtes sur une autre application.

WhatsApp souhaite tirer parti du Picture in Picture pour les conversations vidéos que vous pouvez réaliser sur l'application, l'objectif serait de pouvoir continuer à voir les participants de la conversation comme si vous étiez toujours sur WhatsApp.



Dans un article de blog, WhatsApp explique que les développeurs travaillent déjà à offrir cette avancée future, on estime qu'elle devrait arriver dès 2023. Comme avec les autres applications, l'utilisateur devrait pouvoir régler d'un simple pincement avec les doigts la taille du Picture in Picture.

WhatsApp a également rappelé toutes les évolutions de 2022 qui ont concerné les appels vidéos. La messagerie de Meta a augmenté le nombre de personnes maximum par conversation, auparavant, il pouvait y avoir que 16 personnes en simultané, maintenant, nous sommes à 32 personnes. Une bonne nouvelle qui facilite les réunions à distance pour les grandes entreprises !



Autre changement positif, c'est la possibilité de muter une personne présente dans la conversation vidéo. Depuis peu, vous pouvez faire un long appui sur le participant puis le mettre en silencieux.

Pour conclure sur les nouveautés de 2022, WhatsApp s'est inspiré d'Apple avec FaceTime, il est désormais possible de créer un lien puis de l'envoyer à d'autres utilisateurs WhatsApp afin qu'ils rejoignent la conversation.

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger