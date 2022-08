WhatsApp va proposer des photos de profil comme iMessage dans les groupes

WhatsApp pour iOS prévoit, encore, une nouveauté intéressante dont les utilisateurs pourront profiter dans un avenir proche. La messagerie la plus populaire veut apporter des photos de profil de type iMessage dans les discussions de groupe pour rendre les conversations plus personnelles et, en même temps, pour que vous sachiez à qui vous parlez.

Les plein-pouvoirs pour les administrateurs

Comme repéré par WABetaInfo, la version bêta 22.18.0.72 de WhatsApp donne un indice sur cette fonctionnalité à venir. Malheureusement, comme elle est en cours de développement, elle n'est pas encore prête à être déployée aux utilisateurs de la version bêta. En bidouillant un peu, on peut tout même avoir un aperçu.

WhatsApp prévoit d'introduire quelque chose qui a été demandée depuis longtemps : les photos de profil des participants aux groupes. C'est bête, mais cela change tout. Lorsque cette fonctionnalité sera mise à la disposition des utilisateurs, les photos de profil des autres participants au groupe apparaîtront à côté de tous les messages entrants dans la discussion.



En dehors de cette fonctionnalité, WhatsApp prépare toujours pour les groupes la possibilité de créer des sondages. Au cours des derniers mois, la société a mis en place des groupes plus importants, la possibilité d'avoir un chat audio avec plus de participants, des réactions et une nouvelle fonction Communauté.



En plus de cela, WhatsApp prévoit également de lancer quelques fonctionnalités concernant les messages supprimés. Dans une future mise à jour, les administrateurs seront en mesure de supprimer un message de n'importe quel participant. En plus de cela, WhatsApp veut ajouter une fonction 'redo', afin que les utilisateurs puissent ramener un message qu'ils ont supprimé par erreur.

Télécharger l'app gratuite WhatsApp