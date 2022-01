WhatsApp : les photos de profil vont s'afficher dans les notifications

Il y a 53 min

Applications iPhone

Julien Russo

Réagir



Pour ce début de 2022, WhatsApp a décidé de suivre le même rythme que l'année dernière : une bonne idée par trimestre. S'il ne s'agit pas cette fois d'une fonctionnalité révolutionnaire, on retrouve une belle amélioration qui va rendre plus agréable l'utilisation de l'application. Découvrez ce qu'a trouvé le site WABetaInfo dans une bêta en cours de test.

Les photos de profil sur les notifications

Quand vous recevez un iMessage ou un SMS depuis l'application "Messages" d'Apple, vous avez immédiatement une notification qui s'affiche sur votre écran de verrouillage et dans le centre de notification. Vous l'avez probablement remarqué, mais Apple vous montre le message, le nom du contact ainsi que... la photo de profil que vous avez ajouté vous-même dans l'application "Contacts".

Cette technique permet de rapidement savoir qui vous envoie un message sans avoir besoin de regarder le nom du contact.



WhatsApp va bientôt reprendre cette idée et mettre en avant la photo de profil du contact qui vient de vous envoyer un message.

Vous retrouverez en bas à droite de la photo le petit logo WhatsApp pour vous indiquer que le message provient de la messagerie instantanée de Facebook et non pas d'une app concurrente.

Voici à quoi cela va ressembler...

Image by 9to5mac

Selon WABetaInfo qui a trouvé cette amélioration, la nouveauté commence à se déployer pour l'ensemble des bêta-testeurs iOS de WhatsApp. Si vous faites partie du programme de test, il vous faudra un iPhone avec iOS 15 et la version 2.22.1.1 de l'application.



Le site mentionne que ce changement peut ne pas s'afficher chez tous les bêta-testeurs quand ils auront téléchargé la version nécessaire de l'application. Il y a un certain bug qui empêche la visibilité de la photo de profil pour beaucoup de personnes, la nouveauté devrait être stabilisée dans les prochains jours.

Côté version officielle de l'app, on devrait bénéficier de cette amélioration dans les semaines ou mois qui viendront si la phase bêta ne prend pas trop de temps.



Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger