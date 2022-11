WhatsApp va vous aider à réduire la quantité de notifications que vous recevez !

Sur WhatsApp, il y a deux types de personnes, celles qui écrivent la totalité de leur message dans une seule bulle et celles qui vont écrire 10 messages d'affiliés alors qu'elles auraient pu tout rédiger en 1 message. Le problème, c'est que quand vous avez une Apple Watch, cela peut rapidement devenir exaspérant d'avoir 10 vibrations consécutives à votre poignet. WhatsApp va bientôt agir du côté des conversations en groupe pour vous apporter la tranquillité que vous attendez !

WhatsApp va améliorer le système de distribution des notifications

Ces derniers temps, beaucoup de choses ont évolué sur WhatsApp, on pense notamment aux groupes qui sont capables de rassembler 1 024 personnes comparées à 256 personnes maximum il y a encore quelques mois.

Quand vous êtes ajouté à un groupe réunissant un grand nombre d'utilisateurs, vous n'avez pas d'autres choix que de mettre la conversation en silencieux, sinon vous pouvez être sûr d'être rapidement envahi par les notifications !



Dans la version bêta 2.22.23.9 de WhatsApp scrutée par WABetaInfo, on retrouve une nouvelle fonctionnalité fantastique. La messagerie instantanée de Meta va systématiquement activer le mode "silencieux" dès que vous rejoindrez un groupe supérieur à 256 participants.

Cela sera automatique, toutefois, l'utilisateur pourra désactiver manuellement le mode silencieux s'il le souhaite, rien ne sera imposé. C'est une excellente nouvelle pour les groupes où l'activité est très intense !



WhatsApp a compris qu'il était "urgent" de proposer cette permutation automatisée vers le mode silencieux, les groupes sont de plus en plus nombreux sur l'application et les utilisateurs ne savent pas toujours qu'il est possible de supprimer temporairement ou définitivement les notifications des conversations en groupe.

Pour le moment, cette nouveauté n'est disponible que dans la dernière bêta de WhatsApp, elle devrait arriver dans les prochaines semaines dans la version officielle. L'application teste dans un premier temps la fonctionnalité avant le déploiement pour tous les utilisateurs sur iOS et Android.

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger