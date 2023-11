YouTube va réduire la promotion de l’idéal corporel pour les jeunes

Utilisé quotidiennement par des millions d’adolescents partout à travers le monde, YouTube a conscience d’avoir une responsabilité dans le comportement des jeunes utilisateurs. La célèbre plateforme de vidéo en ligne vient de prendre une décision sur les recommandations des vidéos mises en avant aux utilisateurs de moins de 18 ans. Ils verront prochainement moins de vidéos qui mettent en avant des femmes et hommes au « perfect body ».

YouTube prend une nouvelle décision pour protéger les jeunes

Dans une société où les réseaux sociaux jouent un rôle crucial dans la formation de l’auto-image, la récente initiative de YouTube est une évolution majeure vers la création d’un environnement en ligne plus sain pour les adolescents. La filiale de Google a annoncé des mesures supplémentaire pour limiter les recommandations de vidéos promouvant l’image du “corps parfait”, une volonté qui vise à réduire les problèmes d’image corporelle chez les jeunes.



Les nouvelles directives de YouTube incluent également la limitation des vidéos illustrant l’“agression sociale”, comme les combats sans contact et l’intimidation. Ces mesures seront d’abord mises en œuvre aux États-Unis, avec une extension vers d’autres pays prévue pour 2024. Cette initiative intervient dans un contexte où la législation américaine telle que le projet de loi bipartite KOSA sur la sécurité en ligne des enfants gagne du terrain, avec la sénatrice Elizabeth Warren en tant que co-sponsor récent.

YouTube ne s’arrête pas là, la plateforme restructurera également ses rappels “prendre une pause” et “l’heure du lit” pour les rendre plus visibles et plus fréquents chez les utilisateurs de moins de 18 ans. Cette initiative voit le jour en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et Common Sense Networks, dans le but d’élaborer de nouvelles règles. De plus, des ressources éducatives seront créées pour aider les parents et les adolescents à adopter des pratiques en ligne sûres et intentionnelles et à créer un contenu empreint d’empathie et de sensibilisation.



Le débat sur les conséquences de l’image du “corps parfait” sur la santé mentale des adolescents est loin d’être terminé. Une table ronde d’experts, organisée par l’OMS et le British Medical Journal est prévue pour discuter des stratégies relatives à la santé mentale des adolescents et la mise à disposition de ressources et d’informations en ligne, avec un rapport attendu pour début 2024.

L’image du “corps parfait” propagée sur les plateformes en ligne peut entraîner des problèmes d’image corporelle, d’anxiété et de dépression chez les adolescents. En limitant l’exposition à ces contenus, YouTube fait un pas en avant vers la promotion de la santé mentale et du bien-être des jeunes utilisateurs. Pourtant, une célèbre marque de lingerie est récemment revenue en arrière sur l’inclusivité dans leur publicité, estimant que les ventes n’étaient pas bonnes.



