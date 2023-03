Spotify révolutionne son app en s'inspirant de TikTok, Instagram et YouTube

Lors de l'événement "Stream On" de cette nuit, Spotify a présenté une refonte majeure de ses applications iOS et Android. S'il fallait ne retenir que deux choses, ce seraient les aperçus vidéo et audio qui sont désormais disponibles pour la musique bien sûr, mais aussi les podcasts et les livres audio directement dans le flux d'accueil et les nouveaux flux vidéo pour la découverte dans la recherche.

Spotify façon réseau social

La société qualifie la refonte de l'interface utilisateur de "nouvelle interface mobile dynamique conçue pour une découverte plus approfondie et des connexions plus significatives entre les artistes et les fans" et précise qu'il s'agit de "notre plus grande évolution à ce jour".



Spotify explique que "la prochaine génération d'auditeurs souhaite de meilleures façons d'échantillonner l'audio avant de s'y plonger complètement" et c'est la raison pour laquelle Spotify s'oriente vers une "expérience plus active" avec un "design complètement nouveau et interactif".

Pour cela, le géant suédois du streaming musical a repensé l'écran d'accueil de son application, afin de permettre aux utilisateurs de trouver plus facilement de nouvelles choses à écouter - et à regarder. Le nouveau design fait la part belle à l'imagerie et au défilement vertical, transformant l'ensemble en un flux qui ressemble beaucoup plus à TikTok et Instagram. Au fur et à mesure que vous défilez, la nouvelle expérience devrait encourager la découverte de nouvelles choses dans l'écosystème Spotify.



Le nouveau look, que Spotify vient d'annoncer lors de son événement Stream On, est une preuve évidente de sa nouvelle orientation. Ces dernières années, Spotify a investi massivement dans les podcasts, les livres audio, l'audio en direct et bien plus encore, dans le but d'être plus qu'une simple application musicale.

Voici comment Spotify décrit le nouveau fil d'accueil mobile et l'expérience de recherche :

Musique, Podcasts et Spectacles, et Livres audio en avant-première sur l'accueil : Il suffit de toucher le fil Musique, Podcasts et Spectacles, ou Livres audio pour découvrir des avant-premières visuelles et sonores de listes de lecture, d'albums, d'épisodes de podcasts et de livres audio qui vous sont personnalisés. Ensuite, appuyez sur pour enregistrer ou partager, approfondir les pages de l'artiste ou du podcast, lire depuis le début ou poursuivre l'écoute là où l'aperçu s'est terminé. Nouveaux flux pour la découverte dans la recherche : Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour découvrir de courts extraits de canevas de morceaux appartenant à certains de vos genres préférés. Vous pouvez ensuite facilement enregistrer la chanson dans une liste de lecture, suivre l'artiste ou la partager avec vos amis, le tout à partir d'un seul endroit. Vous pouvez également explorer des genres apparentés à l'aide des hashtags dans le flux pour découvrir facilement de nouveaux favoris. Vous pouvez même prévisualiser des titres sur certaines de vos listes de lecture préférées, comme Discover Weekly, Release Radar, New Music Friday et RapCaviar.

Un peu plus d'IA

L'autre nouveauté de Spotify est une IA plus personnalisée. La fonction Smart Shuffle, qui ajoute temporairement des titres à vos listes de lecture existantes, est censée améliorer l'idée de la "liste de lecture juste pour vous" sur laquelle Spotify travaille depuis des années - sans oublier DJ, l'IA qui fait tourner les disques et anime votre propre émission de radio.

Comment profiter des nouveautés

Une fois la mise à jour installée, le nouveau design de l'app permet de :

Enregistrer, télécharger ou partager d'une simple pression : Appuyez simplement sur l'icône Plus (+) pour enregistrer vos recommandations dans Vos épisodes ou Votre bibliothèque. Ensuite, téléchargez ou mettez en file d'attente en appuyant sur les trois points en bas de l'aperçu.

Écouter depuis le début : Appuyez sur Lecture pour écouter une piste, un album, une liste de lecture ou un épisode depuis le début. Pour les podcasts, appuyez sur "continuer à écouter" pour lire le reste de l'aperçu depuis le début.

Plonger encore plus profondément : En appuyant sur une recommandation, vous accéderez à la liste de lecture, à l'album ou au single pour explorer d'autres morceaux.

Comme d'habitude, Spotify n'a pas communiqué de date précise pour le lancement de la refonte de l'interface utilisateur, mais indique qu'elle "commence à être déployée pour les utilisateurs Premium et gratuits dans le monde entier sur iOS et Android". Si vous ne l'avez pas tout de suite, soyez patient, cela prendra des semaines d'après l'entreprise.



Que pensez-vous de cette refonte ? On pourrait presque penser que Spotify s'apprête à devenir un réseau social... On attend désormais la réponse de Deezer et Apple Music, entre autres.



