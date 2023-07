Shazam permet l'identification des musiques dans TikTok, Instagram et YouTube

L'un des atouts chez Shazam depuis toujours, c'est la capacité à apporter régulièrement des nouveautés majeures au sein de son application. L'une des dernières idées de l'app de reconnaissance musicale, c'est de permettre à ses utilisateurs d'identifier des musiques quand ils sont en train de regarder des vidéos sur TikTok, YouTube et même Instagram.

Shazam identifie les musiques, même dans les TikTok

Si vous faites partie des personnes qui passent plusieurs heures par jour à swipper des vidéos sur TikTok ou Instagram, vous avez probablement été confrontés à une vidéo TikTok ou un Reels qui comportait une musique que vous avez appréciée. Dans la majorité des cas, le nom de l'artiste ainsi que le titre de la musique s'affichent en bas de l'écran, ce qui vous permet de le retrouver facilement sur un service de streaming. Le problème, c'est que la visibilité sur le nom de la musique n'est pas toujours présente et c'est justement à ce moment précis que Shazam va jouer un rôle majeur.

Dans la dernière mise à jour de l'application, Apple a rendu possible l'identification d'une musique depuis YouTube, TikTok ou Instagram. Le principe est simple, vous quittez l'application, vous ouvrez Shazam, vous appuyez sur le bouton bleu et vous retournez à l'application que vous étiez en train d'utiliser.

En moins de dix secondes, Shazam sera capable de vous donner le nom de l'artiste ainsi que le titre de la musique qui a attiré votre attention pendant que vous étiez sur l'une des trois apps de divertissements.



En 2017, Apple a racheté l'entreprise Shazam Entertainment Ltd, connue pour son application de reconnaissance musicale du même nom. L'acquisition a été annoncée en décembre 2017 et finalisée en septembre 2018 après avoir reçu l'approbation des autorités réglementaires. Apple a depuis intégré Shazam dans son écosystème d'applications et de services.

Télécharger l'app gratuite Shazam