YouTube permet de signaler les contenus avec votre visage ou votre voix (IA)

Depuis que l'intelligence artificielle a pleinement intégré notre quotidien, celle-ci a aussi provoqué quelques problèmes comme l'usurpation de votre voix et visage. Face à la croissance des contenus qui empruntent sans accord la voix ou le visage d'une personne tierce (connu ou non), YouTube a décidé de réagir en proposant un nouveau canal de signalement. S'adapter à notre époque est devenu inévitable et la filiale de Google l'a bien compris !

YouTube propose désormais un nouveau signalement de contenu

En juin, YouTube a annoncé un changement majeur de politique visant à mieux protéger les utilisateurs contre l'utilisation non autorisée de leur visage et de leur voix, en particulier dans le contexte de contenus générés par l'IA. Désormais, les utilisateurs peuvent demander le retrait de vidéos qui simulent leur visage ou leur voix de manière non consensuelle, offrant ainsi une meilleure protection contre les contenus synthétiques.



Avec cette nouvelle politique, les utilisateurs peuvent formuler une demande de suppression de contenu sur la base de la violation de la vie privée. Ce processus permet aux personnes concernées de signaler des vidéos qui utilisent leur image ou leur voix sans autorisation. Avec cette décision, YouTube met en avant l'importance du respect de la vie privée dans l'environnement numérique actuel.

YouTube évalue chaque demande de suppression de contenu selon plusieurs critères pour déterminer si elle est justifiée. Ces critères incluent :

La divulgation du contenu synthétique : YouTube vérifie si le contenu en question indique clairement qu'il est généré par l'IA.

L'identification unique d'une personne : le contenu doit permettre de reconnaître de manière unique l'individu concerné.

La nature du contenu : si le contenu est une parodie, une satire ou s'il présente un intérêt public, cela peut influencer la décision de YouTube.

Le comportement sensible : YouTube prend en compte si le contenu implique des activités criminelles, de la violence, ou si l'image de la personne est utilisée pour approuver un produit ou un candidat politique sans son consentement.

Lorsqu'une plainte de violation de la vie privée est déposée, le compte YouTube qui a publié la vidéo dispose de 48 heures pour répondre à cette plainte. Si la plainte est confirmée comme étant valide, YouTube procède à la suppression complète de la vidéo et de toutes les informations personnelles liées. Ce mécanisme garantit une réponse rapide et efficace aux préoccupations des utilisateurs.



Ce changement de politique reflète l'engagement de YouTube à protéger les droits et la vie privée de ses utilisateurs à l'ère numérique, tout en adaptant ses mesures aux défis posés par les technologies avancées telles que l'intelligence artificielle. Rappelons que les Notes de la communauté arrivent aussi sur la plateforme, après avoir connu un grand succès sur X.

