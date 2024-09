TikTok serait en train de préparer « TikTok Photos », un concurrent d’Instagram

TikTok est déjà l’application la plus populaire pour les vidéos courtes, l’app fait largement mieux qu’Instagram avec ses Reels ou encore YouTube avec des Shorts. Composé d’une communauté solide et fidèle, TikTok pourrait bientôt passer au niveau supérieur en lançant « TikTok Photos », un concurrent d’Instagram où on retrouverait des publications de photos et même des stories.

Instagram en difficulté bientôt à cause de TikTok ?

Quand on parle de TikTok, on pense toujours à l’application de divertissement où on peut swipper des vidéos à l’infini. Cette vision devrait prochainement évoluer, car TikTok va élargir son horizon en se lançant dans un nouveau secteur : le partage de photos via une publication ou même une storie.



Des informations révélées par TheSpAndroid indiquent que des références à TikTok Photos ont été découvertes dans le code de la dernière mise à jour de l’application TikTok. TikTok Photos est décrit comme étant similaire à Instagram, proposant un flux dédié au partage de photos avec amis et famille. Cette similarité soulève des questions sur la manière dont TikTok prévoit de se différencier et de se démarquer dans un paysage déjà saturé de plateformes de partage de photos.

L’intégration semble être au cœur de la stratégie de TikTok pour encourager l’adoption de TikTok Photos. Les utilisateurs de TikTok recevront des invitations à essayer TikTok Photos directement dans l’application TikTok, facilitant ainsi le partage de contenu entre les deux plateformes. De plus, les utilisateurs pourront transférer leur base de followers existante, sur TikTok Photos, éliminant le besoin de reconstruire leur communauté à zéro. Cette approche pourrait être un facteur clé pour encourager une transition fluide et une adoption rapide de la nouvelle application.



Cependant, TikTok reste discret sur les détails spécifiques concernant le lancement de TikTok Photos. Aucune information n’a été divulguée sur la date ou le lieu de lancement, bien qu’une annonce officielle soit anticipée comme imminente.



Ce qui est sûr, c’est que TikTok va profiter de sa popularité incontestée dans le domaine des vidéos courtes pour propulser TikTok Photos vers le succès. En transférant son énorme base d’utilisateurs et en exploitant son algorithme sophistiqué pour recommander du contenu personnalisé, TikTok a le potentiel de transformer TikTok Photos en un sérieux concurrent pour Instagram.



Cette révélation va probablement faire du bruit chez Meta, car aujourd’hui, Instagram est l’un des réseau social les plus utilisés avec une communauté d’utilisateurs extrêmement fidèle. Si celle-ci venait à s’investir davantage sur TikTok Photos, ça pourrait être un coup dur pour les revenus financiers de Meta, mais aussi pour la popularité d’Instagram.



