Instagram présente une option pour réinitialiser l'algorithme

La société mère d'Instagram, Meta, teste actuellement une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de réinitialiser les recommandations de contenu qu'ils reçoivent dans l'app pour un « nouveau départ ». Cet outil permet aux utilisateurs d'effacer les données précédemment utilisées pour générer du contenu dans les sections Explorer, Reels et Feed, permettant ainsi de remettre à zéro l'algorithme qui "pousse" les sujets qui sont censés vous intéresser.

Instagram vous donne le contrôle

Instagram introduit donc une fonctionnalité de réinitialisation des recommandations, permettant aux utilisateurs, en particulier aux adolescents dixit la firme, d'effacer leurs recommandations de contenu pour garantir une expérience sûre et personnalisée qui évolue en fonction de leurs intérêts.

Cet outil permettra aux utilisateurs de consulter et de se désabonner des comptes qu'ils ne souhaitent plus voir, offrant un nouveau départ dans les sections Explorer, Reels et Feed. De plus, Instagram s'est associé à The Home Edit pour offrir des conseils d'organisation pour la gestion des comptes. L'application propose déjà divers outils pour dire qu'on n'est intéressé ou pas, ainsi que le filtrage du contenu par mots clés, améliorant ainsi le contrôle de l'utilisateur.



Pour mémoire, les ados peuvent aussi personnaliser davantage leur flux avec des options comme un flux d'abonnement ou une liste de favoris, et gérer les paramètres de confidentialité via des fonctionnalités comme Amis proches pour éviter le harcèlement.



Points forts de la déclaration officielle :

Sécurité et expérience : Meta met l'accent sur la création d'un environnement sûr, positif et adapté à l'âge des utilisateurs d'Instagram, en particulier des adolescents, en introduisant des outils comme la réinitialisation des recommandations.

Contrôle et personnalisation : les utilisateurs peuvent désormais réinitialiser facilement leurs recommandations de contenu en quelques clics, et également gérer leur liste d'abonnés pour une expérience personnalisée qui évolue avec leurs intérêts.

Partenariat éducatif : Instagram s'est associé à Joanna et Clea de The Home Edit pour offrir des conseils d'organisation pour la gestion des comptes Instagram, aidant les parents et les adolescents à garder leurs flux pertinents par rapport à leurs intérêts actuels.

Fonctionnalités supplémentaires : au-delà des recommandations, des outils comme les options « Intéressé » ou « Pas intéressé » pour un contenu spécifique, les mots cachés pour le filtrage et des fonctionnalités comme les listes d'amis proches et de favoris permettent une personnalisation et un contrôle de la confidentialité plus poussés.

Modération du contenu : Instagram offre plusieurs niveaux de protection contre le contenu inapproprié, y compris la suppression en cas de non-respect des règles et la limitation des recommandations ou de la visibilité du contenu sensible pour les adolescents.

L'outil de réinitialisation des recommandations sera bientôt disponible dans le monde entier, nous mettrons à jour l'article quand il sera lancé en France notamment.



Que dites-vous de cette annonce ? Bonne idée ou faux-semblant ?

