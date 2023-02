Apple a modifié l'interface d'Apple Music dans iOS 16.4 bêta 1

Apple a publié hier soir un nouveau cycle de bêtas destiné en exclusivité aux développeurs en attendant de confirmer la stabilité pour les testeurs publics. Dans la mise à jour iOS 16.4 beta 1, on retrouve plusieurs modifications dans l’app Musique qui donne accès au catalogue d'Apple Music et à toutes les playlists et radios. Voici ce qui change dans l'application !

Apple Music, des changements qui n'apportent pas de révolution

Avec iOS 16.4, les abonnés à Apple Music pourront constater quelques changements au niveau de l'interface, le géant californien n'a rien apporté de "vraiment nouveau", mais a glissé de nouveaux détails visant à améliorer l'expérience utilisateur.

Les développeurs qui ont téléchargé la première bêta d'iOS 16.4 hier ont pu observer ces évolutions :

Votre image de profil s'affiche désormais dans la Bibliothèque en haut à droite en dessous du bouton "éditer". Auparavant, il n'était visible que dans l'onglet Écouter. Pour rappel, le profil sur Apple Music sert à modifier votre image de profil, les playlists partagées, la gestion du suivi de votre activité...

en haut à droite en dessous du bouton "éditer". Auparavant, il n'était visible que dans l'onglet Écouter. Pour rappel, le profil sur Apple Music sert à modifier votre image de profil, les playlists partagées, la gestion du suivi de votre activité... Apple a changé l'interface de retour d'action. L'application Musique confirme dorénavant l'ajout d'une chanson à la file d'attente "Lire ensuite" par un petit affichage rectangulaire en bas de l'écran. Actuellement, l'application montre un gros carré au centre de l'écran, ce qui rend la navigation impossible pendant plusieurs secondes.

Dernière nouveauté remarquée dans Apple Music, c'est la modification de la taille des couvertures d'illustration que vous pouvez apercevoir en haut de votre écran. Elle est désormais plus petite pour laisser plus de place aux listes de lecture sur l'écran.



Vous l'aurez compris, Apple a opté pour de petites modifications afin d'améliorer le confort de ses abonnés à son service de streaming. On ne retrouve rien de nouveau.

Toujours aucun signe de vie d'Apple Music Classical

Mais que fait Apple avec son service "Apple Music Classical" ?

Initialement, ce service devait voir le jour en 2022, mais il n'a été qu'une présence dans le code d'iOS jusqu'à aujourd'hui. Le géant californien n'a toujours pas lancé "l'extension" d'Apple Music pour les musiques classiques. Malgré une volonté flagrante d'apporter une meilleure expérience aux amateurs de classique, l'entreprise ne profite toujours pas de son acquisition de Primephonic le 30 août 2021.



Dès que ce service sera disponible, les abonnés Apple Music pourront accéder à la totalité des catalogues de Warner Classics, Sony Classical, Naxos, Harmonia Mundi, Chandos, BIS, Hyperion, ECM et Deutsche Grammophon. Bien sûr, pour cela, il faut qu'Apple se réveille et lance enfin Apple Music Classical dans son écosystème.