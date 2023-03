Apple Music Classical refait une apparition dans la bêta 2 d'iOS 16.4

Le 30 août 2021, Apple dévoilait au monde entier son intention de proposer une meilleure expérience aux passionnés et amateurs de musiques classiques. Pour cela, Apple a racheté le service de streaming Primephonic afin de profiter de son équipe d'experts et de ses accords avec les labels les plus importants. Pour le moment, cette acquisition n'a toujours pas été exploitée, mais ça ne saurait tarder...

Apple Music Classical à coup sûr avec iOS 16.4 ?

Dans la deuxième bêta d'iOS 16.4 distribué pour les développeurs hier soir, on apprend qu'Apple Music Classical a fait un retour de choc dans le code de la mise à jour. En effet, on ressentait ces dernières semaines une perte d'espoir à l'idée de voir le service émerger prochainement, le code des récentes versions d'iOS laissait sous-entendre que le projet avançait au ralenti... Mais apparemment, ce n'est pas le cas.



Plusieurs développeurs ont minutieusement regardé le code de la bêta 2 d'iOS 16.4 afin d'en savoir plus sur Apple Music Classical et par la même occasion des autres fonctionnalités qui arriveront sous peu. Grâce aux lignes de code, on apprend qu'Apple compte obliger les clients à installer l'application Apple Music pour pouvoir accéder à Apple Music Classical. Voici ce qu'on peut apercevoir dans les lignes de codes : "Pour écouter dans Apple Music Classical, vous devrez installer Apple Music".

Cette modification dans le code de la deuxième bêta d'iOS 16.4 est une preuve flagrante qu'Apple avance sur le projet et que "l'extension" d'Apple Music pour les musiques classiques pourrait bientôt voir le jour. Initialement, Apple Music Classical devait sortir en 2022, mais Apple a eu un retard conséquent qui a repoussé la disponibilité.



Dès le lancement d'Apple Music Classical, l'équipe experte de Primephonic prendra du service et 100 000 nouveaux titres seront ajoutés dans le catalogue d'Apple Music, on pourra même profiter des titres de Sony Classical Records, un label qui possède des musiques très convoitées par les services de streaming.