WhatsApp va bloquer les captures d'écran pour les photos à "vue unique"

L'année dernière, WhatsApp a introduit une nouvelle option appelée "View Once" ou "Vue Unique" en français pour permettre aux utilisateurs d'envoyer des photos et des vidéos qui disparaissent automatiquement après avoir été ouvertes, à l'instar de ce que vous pouvez faire dans des apps comme Snapchat et Instagram. Maintenant, la plateforme veut aller encore plus loin dans cette fonctionnalité, en bloquant cette fois les captures d'écran et les enregistrements d'écran pour les images et les vidéos à usage unique.

WhatsApp va bloquer les captures d'écran

Comme l'a noté WABetaInfo, qui est spécialisé dans le décorticage des bêtas de WhatsApp, la dernière version de l'application disponible sur TestFlight pour les utilisateurs d'iPhone bloque les captures d'écran et les enregistrements d'écran pour le contenu envoyé avec l'option "Vue Unique".

Si quelqu'un essaie de faire une capture d'écran pendant la visualisation d'un tel média, WhatsApp affiche désormais un message indiquant que la capture a été "bloquée pour plus de confidentialité." Comme le montre notre confrère, la capture ou l'enregistrement d'écran final affichera également cette alerte au lieu du contenu réel, ce qui protège l'utilisateur qui a envoyé l'image ou la vidéo. En revanche, l'app ne peut rien faire contre ceux qui vont filmer l'écran de leur iPhone avec un autre appareil.



La nouvelle fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs qui exécutent la version bêta de WhatsApp 22.21.0.71 (build 405622068). Il convient de noter qu'il n'y a aucun moyen de désactiver la nouvelle option de confidentialité, qui deviendra une norme pour les utilisateurs de WhatsApp une fois qu'elle sera disponible pour tout le monde.



Voici pour mémoire une présentation de la fonction "vue unique" :

D'autres nouveautés à venir

Mais ce n'est pas la seule nouvelle fonctionnalité de WhatsApp. Récemment, la messagerie instantanée a également annoncé que les utilisateurs peuvent désormais créer des liens pour inviter d'autres personnes à se joindre à un appel - tout comme Zoom et FaceTime. Le service prépare également une app Mac native repensée et basée sur la version iPhone.



Télécharger gratuitement WhatsApp Messenger