WhatsApp ajoute des liens rapides à partager pour les appels

WhatsApp pour iOS vient d'ajouter une fonctionnalité importante, la possibilité de partager un lien pour démarrer un appel en un instant. Cette fonction ressemble beaucoup à la possibilité de partager un lien FaceTime avec plusieurs personnes, nouveauté introduite pour la première fois avec iOS 15. Dans le même temps, la messagerie instantanée explique avoir avancé sur le chiffrement des appels vidéos de groupe.

WhatsApp facilite le partage de lien

Cette annonce de WhatsApp a été faite par le patron de Facebook, Mark Zuckerberg :



Nous déployons les liens d'appel sur WhatsApp à partir de cette semaine afin que vous puissiez partager un lien pour démarrer un appel d'un simple toucher. Nous testons également l'appel vidéo crypté sécurisé pour un maximum de 32 personnes. D'autres améliorations seront bientôt disponibles.

Un an après les grandes améliorations de FaceTime via iOS 15 dont les liens web utilisables sur Android et PC, cette fonction arrive enfin sur WhatsApp cette semaine.

Une autre fonctionnalité intéressante annoncée par Zuckerberg est l'appel vidéo crypté de bout en bout pour un maximum de 32 personnes, qui n'est pas disponible actuellement. Pour le moment, les utilisateurs doivent se contenter d'une protection lors des appels audio.



Bien que les réunions virtuelles soient un peu moins la norme à l'heure actuelle, WhatsApp tente toujours d'attirer un maximum d'utilisateurs et assure que tout cela est gratuit.



On ne peut pas dire que WhatsApp fasse du surplace car, rien que cette année, elle a ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités comme la possibilité de réagir avec n'importe quel emoji, des photos de profil dans les groupes, l'ajout des Communautés, supprimer un message pendant 48 heures ou encore la possibilité donnée aux administrateurs de supprimer des messages ou aux membres du groupe de partir discrètement.



