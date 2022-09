Snapchat ajoute un widget iOS 16 sur l'écran de verrouillage

Depuis la publication d'iOS 16 lundi soir, les applications sont de plus en plus nombreuses à proposer des widgets à installer sur l'écran de verrouillage. Il faut dire que cette nouveauté est fantastique pour les apps, car cela permet aux développeurs de donner un accès à leur application avant même que l'utilisateur arrive jusqu'à son écran d'accueil. Snapchat figure parmi les apps les plus rapides pour fournir des widgets.

Le widget iOS 16 de Snapchat est disponible

Dans la dernière version de l'application Snapchat, les clients Apple qui sont désormais sur iOS 16 peuvent profiter d'un nouveau widget, celui de Snapchat !

L'application ultra populaire chez les jeunes vient d'adopter la prise en charge des nouveaux widgets qui s'affichent directement en dessous de l'heure sur votre écran de verrouillage. Comme les autres applications, les développeurs de Snapchat ont fait face à un espace très limité pour montrer des informations pertinentes.



Le widget qui occupe deux places dans la rangée des widgets vous proposera un accès rapide pour discuter avec la personne avec qui vous parlez le plus souvent sur Snapchat, le petit widget à une place vous permettra d'accéder immédiatement à l'accueil de Snapchat.

De nouveaux raccourcis de conversation ont été ajoutés à l'application aujourd'hui, ce qui permet aux utilisateurs de filtrer plus facilement les messages non lus, les appels manqués et les commentaires sur les stories.

Autres points avantageux, les raccourcis serviront de rappels pour répondre à une personne que vous avez oublié, ils vous montreront aussi les anniversaires à venir (au cas où vous n'allez plus sur Facebook depuis un bon moment).



Et ce n'est pas tout. Snapchat intègre de nouveaux outils :

Nous introduisons également de nouveaux outils tels que les autocollants aux questions afin que vous puissiez AMA toute la journée à partir de votre histoire Snapchat, en plus (et juste à temps pour la rentrée scolaire) nous rendons Snapchat pour le Web disponible pour tous ! Rendez-vous sur web.snapchat.com pour garder les conversations avec des amis à partir de n'importe quel appareil.

Le déploiement de la mise à jour est en cours, si vous ne l'avez pas encore dans votre liste des apps à mettre à jour sur l'App Store, elle devrait apparaître dans quelques heures.



