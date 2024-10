Snapchat ajoute de la publicité dans les chats et la map

Snapchat continue d'étoffer son offre publicitaire en lançant deux nouveaux formats d'annonces au cœur de son application : les Snaps Sponsorisés dans l'onglet Chat et les Lieux Promus sur la Snap Map. Des emplacements stratégiques pour les annonceurs, qui pourront ainsi toucher les 850 millions d'utilisateurs de l'app au cœur de leur expérience.

Des snaps sponsorisés dans les conversations

Jusqu'à présent, l'onglet Chat de Snapchat était resté vierge de toute publicité. Mais les utilisateurs verront désormais apparaître des Snaps Sponsorisés au milieu de leurs conversations avec leurs amis. Disney est le premier annonceur à tester ce nouveau format.

Concrètement, les Snaps Sponsorisés prendront la forme de vidéos verticales plein écran, visuellement distinctes des Snaps classiques. Les utilisateurs pourront choisir de les ouvrir ou non. S'ils le font, ils auront la possibilité de répondre directement à l'annonceur ou de cliquer sur un lien pour en savoir plus. En revanche, aucune notification ne sera envoyée et les Snaps Sponsorisés non ouverts finiront par disparaître.

Des lieux promus sur la carte

L'autre nouveauté concerne la Snap Map, la carte interactive permettant de voir ce que font ses amis et ce qui se passe autour de soi. Si les entreprises locales pouvaient déjà y faire de la publicité, Snapchat lance les Lieux Promus pour permettre aux grandes marques nationales de mettre en avant tous leurs points de vente.

McDonald's et Taco Bell font partie des premiers annonceurs à tester ce format aux Etats-Unis. Selon Snapchat, la mention "Top Pick" apposée sur un lieu entraîne une hausse de fréquentation de 17,6% chez les utilisateurs réguliers. De quoi intéresser les marques cherchant à générer du trafic en magasin.

Snapchat muscle son offre publicitaire face à la concurrence

Ces lancements ne sont pas une surprise, le CEO Evan Spiegel les ayant annoncés dans une note interne le mois dernier. Ils s'inscrivent dans la volonté de Snapchat de mieux monétiser sa large base d'utilisateurs, dans un contexte de ralentissement de sa croissance publicitaire face à des concurrents comme TikTok ou Instagram.

En investissant les espaces les plus fréquentés de son app, comme le Chat et la Map, Snapchat espère offrir plus de visibilité et d'impact à ses annonceurs. Reste à voir comment les utilisateurs réagiront à cette présence publicitaire accrue, et si cela suffira à relancer la machine Snapchat face aux géants de la publicité numérique.

