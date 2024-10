Snapchat lance Footsteps pour retracer votre historique de localisation

Snapchat déploie discrètement une nouvelle fonctionnalité baptisée "Footsteps" (empreintes de pas en français) auprès de tous les utilisateurs iOS cette semaine. Auparavant réservée aux abonnés Snapchat+, cette option utilise la Snap Map pour vous montrer quelle partie du monde vous avez exploré et suivre vos déplacements.

Vos souvenirs sont localisés

La première fois que vous utiliserez Footsteps, vos premiers pas seront basés sur les Snaps enregistrés dans vos Souvenirs. Vos voyages passés seront donc pris en compte. Par la suite, Snapchat n'utilisera plus vos Souvenirs mais se basera sur vos données de localisation pour enrichir votre historique Footsteps.

Attention, pour que Snapchat puisse alimenter vos Footsteps, il faut que le Mode Fantôme soit désactivé. Ce paramètre empêche en effet l'application de partager votre position avec vos amis.

Snapchat muscle sa Snap Map face à Instagram et TikTok

Avec cette nouveauté, Snapchat continue de se démarquer de ses rivaux Instagram et TikTok, qui ne proposent pas de fonctionnalité similaire pour le moment (même si Instagram planche sur une "Carte des amis"). La Snap Map devient ainsi un atout clé de l'application au fantôme.

Concrètement, la Snap Map vous indiquera dans combien de pays vous vous êtes rendu et quel pourcentage d'une zone vous avez exploré. Par exemple, l'app pourra afficher que vous avez arpenté 30,4% de votre ville ou 5% de Paris si vous y avez passé vos vacances d'été.

Des pourcentages basés sur vos Snaps sauvegardés

Ces pourcentages sont calculés en fonction des différents endroits où vous avez pris et enregistré des Snaps. Ils ne seront donc précis que si vous utilisez assidûment l'application et sauvegardez régulièrement vos contenus.

À l'avenir, la carte utilisera les données de localisation pour afficher vos traces de pas réelles en fonction de vos déplacements. Rassurez-vous, vos Footsteps ne sont visibles que par vous. Vous pouvez désactiver la fonctionnalité ou effacer votre historique à tout moment dans les paramètres.

Snapchat voit dans cette option un moyen de garder une trace de vos voyages et aussi de partager vos aventures avec vos amis grâce à un sticker personnalisé. Une façon pour Snap de marcher sur les plates-bandes de Google Maps et son "Timeline" même si on ne sait pas encore comment cette fonctionnalité sera monétisée.



